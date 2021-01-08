寒流來襲 黃偉哲關懷獨居長輩、贈禦寒物資
記者孫唯容/台南報導
2021-01-08 15:38:16｜2021-01-08 15:39:43
寒流來襲，全台低溫有感，台南市長黃偉哲今（8）日關心弱勢與獨居長輩，偕同社會局長陳榮枝、北區公所區長李皇興及多位北區里長等人，一同慰訪獨居長輩，並贈送適用的禦寒物資，為長輩在寒冬中送暖。
強烈寒流來襲將持續好幾天，黃偉哲認為，近日全台各地傳出有些弱勢長者因防寒衣物不足，造成許多不幸意外，特別感謝台南市北區里長聯誼會及大興宮，熱心募集暖暖包、圍脖、日常生活用品等相關禦寒物資，來自民間的社福資源能彌補政府不足之處，期盼有更多的善心人士、公益團體一起來關懷弱勢族群，成為獨居長輩的守護者。黃偉哲今天前往探視獨居長輩，傾聽與了解其需求，也指示在場的市府相關單位，給予獨居長者協助，並溫馨提醒獨居的老人家關於低溫保健注意事項。社會局表示，在公私協力下台南市持續提供獨居長者電話問安、關懷訪視、居家服務、餐飲服務、陪同就醫等服務，至109年1至9月服務達36萬2,128人次，社會局也為345位獨居長者裝設在宅緊急救援連線服務，經由24小時全天候監控服務中心，預防獨居長者在家中發生意外事件時能立即進行救護及處置，未來會持續媒合民間資源投入各項獨老關懷服務，完善照顧獨老長輩。