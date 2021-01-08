泰國2月起施打疫苗　優先對象包括醫護及老人

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公共衛生部轄下的泰國公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（National Vaccine Institute）也和英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽約，預估今年5月開始為1300萬國民提供2600萬劑阿斯特捷利康疫苗。
泰國政府也將尋求其他來源採購再3500萬劑疫苗，目標是讓約半數的國民都能施打疫苗。
公共衛生部疾病控制署署長歐帕（OpasKarnkawinpong）昨天表示，疫苗施打將分三個階段，第一階段為2月至4月，優先施打地區為疫情最嚴重中部5個府包括龍仔厝府（Samut Sakhon）、羅勇府（Rayong ）、春武里府（Chonburi）、尖竹汶府（Chanthaburi）和噠叻府（Trat）。
首批施打對象包括8萬名醫護人員和鄉村醫療志工、2萬名疾病控制相關領域的工作人員、90萬名高風險民眾包括患有潛在疾病和慢性病患者以及60歲以上老年人。
歐帕指出，第二階段為5月至6月，將在全國範圍內對高風險人群施打2600萬劑疫苗；第三階段是今年底至明年初，目標是為絕大多數泰國民眾施打疫苗，以建立群體免疫力，阻止武漢肺炎在社區傳染。（編輯：高照芬）1100108