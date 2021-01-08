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泰國2月起施打疫苗　優先對象包括醫護及老人

中央火戈土

2021-01-08 16:38:26

▲由於新冠疫苗供不應求，部分國家已考慮要拉長第2劑與第1劑之間的施打間隔，甚至嘗試不施打第2劑，好讓更多人能在短時間內都接種。對此專家則憂心是否會對產生完整防護力造成影響。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國將在2月份開始施打新冠肺炎疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）泰國2月將從中國獲得第一批武漢肺炎疫苗，優先在疫情嚴重地區開打，首批施打族群為醫護人員、疫情控制相關領域工作人員、高風險族群如慢性病患者及60歲以上老年人。
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泰國公共衛生部與中國的科興生物技術公司（Sinovac Biotech）簽訂採購協議，採購200萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，預計2月底可交付20萬劑，3月底交付80萬劑，4月底交付100萬劑。
公共衛生部轄下的泰國公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（National Vaccine Institute）也和英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽約，預估今年5月開始為1300萬國民提供2600萬劑阿斯特捷利康疫苗。

泰國政府也將尋求其他來源採購再3500萬劑疫苗，目標是讓約半數的國民都能施打疫苗。

公共衛生部疾病控制署署長歐帕（OpasKarnkawinpong）昨天表示，疫苗施打將分三個階段，第一階段為2月至4月，優先施打地區為疫情最嚴重中部5個府包括龍仔厝府（Samut Sakhon）、羅勇府（Rayong ）、春武里府（Chonburi）、尖竹汶府（Chanthaburi）和噠叻府（Trat）。

首批施打對象包括8萬名醫護人員和鄉村醫療志工、2萬名疾病控制相關領域的工作人員、90萬名高風險民眾包括患有潛在疾病和慢性病患者以及60歲以上老年人。
歐帕指出，第二階段為5月至6月，將在全國範圍內對高風險人群施打2600萬劑疫苗；第三階段是今年底至明年初，目標是為絕大多數泰國民眾施打疫苗，以建立群體免疫力，阻止武漢肺炎在社區傳染。（編輯：高照芬）1100108
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