急著吃早餐嗎？　二車相撞早餐店被波及　狼藉不堪

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急著吃早餐嗎？彰化縣田中鎮山腳路三段及中南路二段路口7日清晨近6點發生一起衝撞車禍，二輛小客車與小貨車疑未禮讓而相撞，波及一旁店家，把二個攤子都撞壞，幸好無人受傷，肇事原因由田中分局交通隊調查釐清，肇事駕駛今（8）日說，將會負起損失賠償。

▲2名駕駛疑似都未依號誌禮讓，行經該路口時，當場撞再一起，撞擊力道過猛，兩車滑行衝進路口的早餐店。（圖／翻攝臉書田中人）

田中警分局7日5時57分據報，田中鎮中南路2段與山腳路口也重大交通事故，員警到場發現，一輛黑色自小客車，與藍色小貨車，2名駕駛疑似都未依號誌禮讓，行經該路口時，當場撞再一起，撞擊力道過猛，兩車滑行衝進路口的早餐店，滿地都是豆漿及剛出爐的甜甜圈、饅頭等。

警方調查，歐姓（40歲）貨車駕駛當時行駛在山腳路準備左轉中南路，蔡姓（57歲）女駕駛行駛中南路西往東，路口當時號誌為閃光紅燈及黃燈，兩人剛好在路口撞上，並衝撞上一旁剛開店的早餐店，不僅貨架被撞壞，倒了一地豆漿和早點，車禍主因疑似都未禮讓才造成。

▲當時店才剛開而已，沒多久就碰一聲，根本來不及反應，2台車就撞進來了，當時看到滿地的甜甜圈及三明治，相當心痛。（圖／翻攝臉書田中人）

店家表示，當時店才剛開而已，沒多久就碰一聲，根本來不及反應，2台車就撞進來了，當時看到滿地的甜甜圈及三明治，相當心痛，門口的餐車以及玻璃門全部都撞毀，損失多少已經不想去想了，幸好大家都沒有受到什麼嚴重傷害，估計至少要休息半個月至1個月，才能恢復營業。

警方表示，2名駕駛經酒測，酒測值為零，皆沒有酒駕情形，而早餐店依法可向2駕駛求償，2駕駛後續的責任歸屬，將進一步調查釐清。

▲兩車滑行衝進路口的早餐店，滿地都是豆漿及剛出爐的甜甜圈、饅頭。（圖／翻攝臉書田中人）

田中警分局初步分析本案交通事故，肇事原因為行經交叉路口未減速慢行，為有效防制交通事故發生，保障民眾生命財產安全，於轄內易發生交通事故路段及頻率較高時段，編排員警交通稽查及巡邏，以有效防制交通事故發生，確保民眾生命財產安全。

警方在此呼籲民眾，除遵守「酒後不開車，開車不喝酒」外，同時駕車應遵守交通規則，行經交叉路口更應減速慢行，行車相互禮讓，警方將全力執法，有效防制交通事故發生，保障民眾生命財產安全。