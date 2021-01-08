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防疫旅館增近2500房　飯店業者祭家人入住優惠

記者張志康/綜合報導

2021-01-08 21:11:37

台北君悅酒店外觀
▲為提升春節期間暴增的防疫旅館需求，觀光局表示，包括台北君悅酒店等飯店業者，提供檢疫者家人入住一般旅館的優惠措施。（圖／台北君悅酒店）
為提升防疫旅館量能，交通部觀光局近日積極輔導業者加入防疫旅館，觀光局表示，近期可增加近2500房。另外，飯店業者也配合觀光局，提供檢疫者家人入住一般旅館的優惠措施。
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觀光局表示，為減輕防疫旅宿清潔消毒等防疫成本負擔，並增加其加入防疫旅宿誘因，觀光局前透過縣市政府補助加入防疫旅宿之業者每房800元之要點預計將延長至110年6月底。目前各縣市已積極輔導業者加入增設防疫旅館中，近期已可增加近2,500房。
另外，觀光局也積極宣導，如有親友欲於春節前返國，建議亦可斟酌採行在台國人入住一般旅館，將自宅留給須檢疫之返國親友，以符合1人1戶之方式居家檢疫。

據瞭解，包括雲朗觀光集團、新竹喜來登大飯店、福華大飯店、老爺大酒店、國聯大飯店等知名觀光旅館均嚮應，共計提供近4,000房。接著，晶華飯店、台北君悅酒店、西華大飯店、台北凱薩大飯店、神旺大飯店、康華飯店等均配合提出返回防疫家人入住方案之優惠，折扣最高達原價2折（相關優惠方案詳見各業者網站），提供防疫需求之另一種選擇，業者均表示希透過此方式，為我國防疫貢獻一份力量。
到目前為止，現階段已有11家提供近6000間房之住宿優惠。
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