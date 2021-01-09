曾助泛民派許智峯逃亡！外媒曝港府擬引渡、起訴丹麥議員
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-09 08:03:22
香港民主黨前立法會議員許智峯（Ted Hui Chi-fung ）12月初遠赴丹麥參加活動後，閃電宣布流亡海外，家人也都離開香港，因而遭港府追緝，一家人的銀行帳戶也被凍結。現在又有丹麥媒體爆料，香港當局正在調查2名曾經協助許智峯流亡國外的丹麥議員，甚至試圖要求將他們引渡到香港受審。
根據丹麥《政治報》報導，香港政府揚言追究丹麥綠黨議員艾巴伊克（Uffe Elbæk ）與保守黨議員阿米茲波爾（Katarina Ammitzbøll ）協助許智峯逃亡的責任，被認為是香港國安法下，又一針對外國公民發起的法律行動。2名丹麥議員惹毛港府的原因，是以舉辦環境討論會為由，邀請許智峰前往丹麥參加會議，從而轉移了香港警方的注意力，結果許智峯在抵達丹麥之後不久就正式宣布退出香港民主黨並流亡海外，隨後又與家人前往英國倫敦，全家在香港的銀行賬戶則遭到凍結。
港府已於去年12月以涉嫌違反香港國安法等理由，對包括許智峯在內的30名海外港人下達通緝令，現在又在考慮如何追究2名丹麥議員協助許智峯的責任。報導並指出，香港與丹麥之間沒有引渡協議，港府揚言，不論國籍為何，任何人若涉嫌違反國安法或幫助違法者，都將被追究其法律責任，外媒分析，此事可能引發丹麥與中國之間的外交緊張。