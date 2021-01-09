遭狂粉盯著上班還尾隨到家　女星：我嚇壞了

影集《戒指流浪記》最新劇情，戒指流浪到追星狂粉林暉閔手上，他視黃沐妍（小豬）如女神，展現各種狂粉追星行徑，小豬回憶起剛出道時，曾有粉絲在她活動結束後尾隨到她家附近，「我嚇壞了！搭捷運時都沒發現！」她又說：「當晚我還有打工，餐廳的門是落地窗，可以清楚地看到門外一直有餘光看向我這，當下更覺得害怕。」
幸好，這位粉絲後來透過私訊關心她，小豬用明理的方式，提醒粉絲這樣的方式，會讓女生覺得不舒服，也會更害怕，「幸好他有理解我想表達的意思，不管是誰，都會需要私下的空間和身邊的人相處，才能專注在當下」。
記者薛羽彤/綜合報導
2021-01-09 16:29:43
影集《戒指流浪記》最新劇情，戒指流浪到追星狂粉林暉閔手上，他視黃沐妍（小豬）如女神，展現各種狂粉追星行徑，小豬回憶起剛出道時，曾有粉絲在她活動結束後尾隨到她家附近，「我嚇壞了！搭捷運時都沒發現！」她又說：「當晚我還有打工，餐廳的門是落地窗，可以清楚地看到門外一直有餘光看向我這，當下更覺得害怕。」
幸好，這位粉絲後來透過私訊關心她，小豬用明理的方式，提醒粉絲這樣的方式，會讓女生覺得不舒服，也會更害怕，「幸好他有理解我想表達的意思，不管是誰，都會需要私下的空間和身邊的人相處，才能專注在當下」。