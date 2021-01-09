遭狂粉盯著上班還尾隨到家　女星：我嚇壞了

影集《戒指流浪記》最新劇情，戒指流浪到追星狂粉林暉閔手上，他視黃沐妍（小豬）如女神，展現各種狂粉追星行徑，小豬回憶起剛出道時，曾有粉絲在她活動結束後尾隨到她家附近，「我嚇壞了！搭捷運時都沒發現！」她又說：「當晚我還有打工，餐廳的門是落地窗，可以清楚地看到門外一直有餘光看向我這，當下更覺得害怕。」

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幸好，這位粉絲後來透過私訊關心她，小豬用明理的方式，提醒粉絲這樣的方式，會讓女生覺得不舒服，也會更害怕，「幸好他有理解我想表達的意思，不管是誰，都會需要私下的空間和身邊的人相處，才能專注在當下」。

▲小豬（後）在劇中是林暉閔的女神。（圖 / HBO Asia提供）

小豬在戲裡被狂粉林暉閔暗戀，談到刻苦銘心被暗戀經驗，她說，曾喜歡一位男同學約4年，但都不敢告白，喜歡在上課時偷看他，或平常被他欺負、鬥嘴，假裝成是他的好哥們，「恰巧我暗戀的同學是爸媽朋友的兒子，我爸得知我喜歡對方後，在男方爸媽面前說，『我女兒說以後要嫁給你兒子，是你兒子的太太』」，小豬透露：「我爸把我在家裡發花癡的對話都說出來，搞得現在跟對方連朋友都做不成非常尷尬，畢業後就變得很少聯絡。」她直喊：「我的初戀就毀在我爸爸的手上。」