台中老字號「帝一火鍋」火警 油鍋真的變「火鍋」
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-09 15:25:16
台中市南區忠孝路老字號火鍋店「帝一火鍋」，今天中午發生火警，從店家3樓冒出濃濃火煙，台中市消隊出動出動消防車7輛、救護車1輛，由信義分隊等29名消防人員趕往灌救；據鄰居說當時老闆娘使用油鍋炸食材時，不慎引發火警，油鍋真的變成「火鍋」。老闆娘等3人雖順利逃出，但老闆娘手腳受到2度輕微灼傷，送醫治療後已無大礙。
台中市消防局今(9)日中午12時49分接獲報案，指台中市南區80號的「帝一火鍋」發生火警，勤務指揮中心立即派遣出動分隊、車輛及人員：派遣信義、中區、國光及東英分隊、出動消防車7輛、救護車1輛、消防人員29名，由信義分隊分隊長廖健舟帶隊搶救。轄區第三警分局亦派員警到場維持火場週邊秩序。消防人員趕抵現場發現火場為3樓RC建物4樓鐵皮加蓋，陣陣黑色火煙從3樓竄出，立即拉出水線灑水灌救，警消人員獲悉屋內有3人已及時先行逃出，民眾表示其中一名係48歲老闆娘，其手、腳受到2度輕微灼傷，經送中國醫葯大學附設醫院治療並無大礙。火勢經警消迅速灌救後於中午13時04分獲得控制。台中市消防局初步調查起火原因是老闆娘於廚房使用油鍋炸食材時，不慎引發火警。