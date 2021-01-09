真理台文館突襲封館！前任老館長遭拒被罵爆　校方回應了

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而真理大學則在今日下午於臉書發表聲明稿4點回應：
1.本校誠摯敬佩張良澤教授對台灣文學的畢生奉獻，因此自張教授退休至今的17年期間，本校體恤張教授對研究的熱忱與傳承台灣文學的努力，無償讓張教授使用本校台南校區的台灣文學館繼續學術之研究。然而，顧及本校校本部台灣文學系師生的權益，因此考量將部分台灣文學相關史料移轉淡水校本部方便台灣文學系師生的查閱與學習。
2.由於台南校區的台灣文學館資料龐大，且有些贈與給本校，但有些為張良澤教授私人的收藏，因此有必要進行財權釐清以利後續移轉事宜。同時，考量台灣文學館的所在之地，整棟建築已經多年無師生使用，且無足夠人力打掃與維護，並且之前鑰匙因持有人過多無法控管，為了避免這些珍貴的台灣文學資產被破壞或遺失，校方才進行換鎖以維護台灣文學的資產與張良澤教授畢生的貢獻。
3.本校目前正在整理一個合適的場所提供張良澤教授進行學術研究，同時也希望這些相關的文史資料再經過盤點與授權後繼續嘉慧本校淡水校區的全體師生，以及讓更多大眾未來有機會在淡水校本部欣賞張良澤教授與其他台灣文學作家的作品，藉此延續珍貴的台灣文學歷史發展。
4.目前，本校正在協調張良澤教授、鍾延威，以及多位贈與本校台灣文學系史料的相關人員，包括本校前校長葉能哲教授的時間，希冀藉此達到共識以利讓這些珍貴的台灣文學資產發揮其最大的價值。
不過校方雖然試圖澄清誤會，但依然有網友在底下留言批評說，「貴方的聲明一直澄清說是為了台灣文學資產以及嘉惠社會大眾欣賞，所以再做盤點。但未經過持有人的同意，甚至還將其資料鎖在貴校，持有人不能在現場盤點，這樣是正常的程序嗎」、「這篇聲明不過是在幫蠻橫行徑擦脂抹粉罷了。如果真的有心要釐清或協調，何必毫無通知就直接換鎖」、「這聲明也真好笑，內容也說了裡面的文獻有張教授的私人收藏，所以是想透過聲明表達，貴單位的侵占行為是現在進行式嗎」、「學校溝通過程很野蠻，完全沒有尊重的樣子，讓人無法認同」。（編輯：倪浩軒）