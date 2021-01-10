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今20縣市低溫特報！白天氣溫回溫　明寒流報到再跌破10度

記者賴志昶／台北報導

2021-01-10 08:20:22

低溫寒流
▲氣象局預報，今（10）日清晨前天氣仍非常寒冷，中部以北低溫只有6到9度，其他地方約10到12度。（圖／NOWnews資料圖片）
今（10）日清晨受寒流影響，中央氣象局針對全台除屏東、澎湖之外，共20縣市發布低溫特報。此外，氣象局預估，今日清晨雖仍有最低6度的低溫，但白日後氣溫會稍為回升，北台灣可到15度，而中南部則最高可到20度；不過，新一波寒流即將於明日報到，屆時中部以北入夜後氣溫可能將跌破10度。
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氣象局指出，今晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，其中新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。
今日天氣方面，氣象局預報，今（10）日清晨前天氣仍非常寒冷，中部以北低溫只有6到9度，其他地方約10到12度，高雄以北近山區平地及空曠地區更低；白天起寒流減弱，氣溫較昨天再回升些，高溫在北台灣可以來到14、15度，花東約16、17度，中南部則在18到20度。

降雨部分，氣象局表示，今日迎風面的水氣會逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北出現局部短暫雨的機會增大，而晚上之後北部地區降雨機率也將提高，至於其他地區大多為多雲的天氣，僅花東偶有零星降雨。

氣象局提醒，今東北風明顯偏強，桃園至台南、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖陣風也偏強，鄰近海域並有較大風浪；此外，東北部沿海地區易有長浪發生的機率，海邊活動應注意安全。

至於未來一週天氣，氣象局預測，下週一（11日）另一寒流南下，氣溫再度下降，白天北台灣溫度一路下滑，越晚越冷；其他地方白天氣溫雖有回升空間，不過晚上之後也將轉冷，預計中部以北入夜後氣溫就有機會跌破10度；水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局預估，下週二受寒流影響，清晨前水氣仍多，白天後逐漸減少，各地陽光漸露臉，轉為乾冷的天氣型態；下週三清晨配合輻射冷卻效應，各地天氣非常寒冷，此期間台南以北及宜蘭低溫將下探6到9度，其他地方約10到12度。

氣象局指出，下週三白天開始寒流減弱，氣溫逐日回升，西半部日夜溫差大；下週三至下週六（16日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨17日至19日東北風增強及冷空氣南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
另據環保署空氣品質預報資訊，10日寒流減弱，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物稍易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，高屏空品區零星地區可能達橘色提醒等級。
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