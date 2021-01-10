女友跟前任狂聯絡！他自嘲小王曝「反差待遇」　網勸放生

無論是男生或女生，若已結交新歡，面對「前任」就必須保持一定距離來避嫌。而近日有男網友卻在臉書《靠北女友2.0》中透露，他把女友當公主伺候，但女友卻狂跟前男友聯絡，且對他的態度和前男友差很多，他並透露女友對他與前任的「兩極待遇」，自嘲像「小王」。對此，網友則一面倒勸他「放生」。

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「妳要吃飯都我煮好端到妳面前還要餵你吃，連洗澡也都我幫你洗到好，妳什麼東西我都幫妳用到好，我永遠把妳放在第一位，可是妳為什麼就是不會考慮我的感受呢...」原PO發文訴苦表示，女友一直跟前男友聯絡，他一出門女友就跟對方視訊，還刪訊息被他看到，且只要問及前任的事，女友就會轉移話題。

原PO接著透露，女友每次說出去聊個天，但都聊到早上才回家，他怕留女友自己一人在家會無聊，便同意讓女友跟前男友出去，沒想到「一小時可以回來的東西，一定都要三、四個小時才會回來」，就連原PO在家，女友都跟前任出去，還會去對方家兩、三個小時都不太回訊息，打視訊給女友，這一年來也都沒接過半通。

▲一名男網友透露，他女友狂跟前男友聯絡，他並透露女友對他與前任的「兩極待遇」，自嘲像「小王」。（圖／翻攝自臉書《靠北女友2.0》）

不僅如此，原PO更提到，只要一講到前男友，女友就對他很不耐煩，搞得他很像「小王」，這讓他相當無奈，不禁直呼「我不舒服還要被罵得像小孩一樣；妳不舒服我就像伺候公主一樣，到底我對妳那麼好我是王八蛋嗎？現在的社會真的人好都是王八蛋嗎？他都對妳殘忍，妳還放不下。不是說他大度，會原諒妳。會給妳錢用。我不想說妳們開公司的錢是妳出的。給妳錢就利息。妳為什麼就不聽...」

貼文一出，網友隨即議論紛紛「你只是工具人，不是男友」、「放生吧！不值得你去愛她」、「她都對你殘忍，你還放不下」、「公主是自己寵出來的」、「幹嘛把自己的人生搞得這麼卑微…」「大家建議：踢她滾蛋阿」、「不懂珍惜你，放生吧！」「這種女友就不要了吧...」「一個願打一個願挨的模式」、「都這麼綠了，是你才放不下吧！」（編輯：許苡晴）