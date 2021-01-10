川普與家人觀看國會暴動影片瘋傳 多證據顯示其事先知情
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-10 11:59:49｜2021-01-10 12:21:05
美國國會上週四（7）舉行聯席會議認證選舉人票結果過程中，國會大廈遭到大批激進川普支持者闖入，總統川普被指為煽動暴力行為的幕後主使，雖然川普拍攝影片呼籲抗議者保持和平，但近日川普和其家人在國會動亂期間興奮得看著直播影片的內容在網路上流傳，再次引起輿論批評。
綜合美國媒體報導，該影片為川普的長子小唐納德（Donald Trump Jr.）所拍攝，短時間內累積逾800萬次的點閱率。影片背景看起來是臨時搭建的白色帳篷，被川普及其幕僚當作「戰情室」（war room），在場的有川普的幾名子女：女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、小兒子艾瑞克（Eric Trump）以及白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）、顧問蓋佛爾（Kimberly Guilfoyle）等人。影片中可見，眾人擠在帳篷內觀看國會動亂的直播，現場還播放著歌曲、有些人看起來心情不錯的在舞動四肢，小唐納德叫現場其他人看向拍攝鏡頭，並且與幕僚長米道斯一同自拍。小唐納德目前已將影片刪除，但仍被網友「備份成功」在社群網路上流傳、發酵。
許多網友認為這是川普「預謀」國會動亂的有力證據；除了這段影片，還有網友比對小唐納德與人的合照以及國會動亂相關的照片，示威者們身上穿著「MAGA（讓美國再次偉大） CIVIL WAR（內戰）2021年1月6日」並且戴有印著「TRUMP（川普）」的棒球帽。網友指控，這代表川普及其親近的幕僚早就知道會發生暴力示威。
《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述研究極右派的專家伊凡斯（Robert Evans）的見解，指出社群網路上以及幾個跡象顯示，這場暴亂為「事先策劃」的甚至可以說是籌劃了數年。其中，極右派團體「匿名者Q」（QAnon）參與、組織了事件的很大一部分。