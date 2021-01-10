淘汰率超過5成！水中爆破中隊訓練首度完整公開

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兩棲偵搜大隊的「水中爆破班」可說是國軍蛙人部隊的最高學府，要能夠進訓「水中爆破專長班」，先決條件便是具備兩棲偵搜或兩棲偵察專長的志願役軍士官兵，才有報訓資格，這個班隊訓期的淘汰率高達五成以上，能夠通過考驗的，都稱得上是菁英中的菁英。水中爆破專長班的學員們進訓後，會針對「水域滲透」、「進階潛水技能」、「水文偵察及繪圖」及「爆破訓練」等4個階段實施考核淘汰，並且在最後一週進行三天兩夜的綜合任務演練，通過教官對於學員們任務計畫、小部隊戰鬥、水中障礙爆破清除及水文偵察等測驗後，才能拿到水中爆破徽與榮譽臂章，正式成為水中爆破中隊的一員。
軍方表示，登陸部隊登陸前，水中爆破中隊會進行水文偵察，目的是蒐集情報，並依現況排除障礙物，因此潛水訓練項目不能馬虎，包括基礎狀況排除、缺裝訓練、潛水裝備運用等，訓練時也從開放式水肺轉換成循環式水肺，提升訓練難度。
在夜間戰鬥偵察方面，學員們會分成海灘防衛組、水文偵察組，在夜間操作模擬戰場實況，在抵達目標區外海後，海灘防衛組建構海灘防衛圈，為水文偵察組作安全防護。在爆破訓練方面，包括基礎爆破、特種爆破、詭雷爆破、突入爆破與水中爆破等更會在特種爆破上，學員會針對藥量做精準計算，以及爆藥形體上做改變，以利針對各種障礙物、各種戰場情況進行爆破。
軍方表示，隊員們在掛上水中爆破中隊的胸章與臂章後，秉持水中爆破班「服從、忍耐」的信念及精神，勤訓精練、強化本職學能，守護國土與家園。