淘汰率超過5成！水中爆破中隊訓練首度完整公開

海軍陸戰隊「水中爆破專長班」日前完訓結業，產生19名新科突擊兵。水中爆破專長班淘汰率超過5成，國防部所屬軍媒也首度完整曝光

訓練過程。

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▲水中爆破中隊實施爆破是為了清除航道上障礙物。（圖／軍聞社提供）

更會在特種爆破上，學員會針對藥量做精準計算，以及爆藥形體上做改變，以利針對各種障礙物、各種戰場情況進行爆破。

隊員們在掛上水中爆破中隊的胸章與臂章後，秉持水中爆破班「服從、忍耐」的信念及精神，勤訓精練、強化本職學能，守護國土與家園。

▲水中爆破中隊在水域滲透過程中，會利用水中推進器提升移動效率。（圖／軍聞社提供）