寒流冷爆！阿公逼孫請假嗆「7字」　她傻眼：女兒是撿的

超強寒流來報到，最近幾天氣溫都只有10度上下，民眾可明顯感覺到寒冷。一名3寶媽就透露，由於天氣寒冷，她的爸爸就打電話要她幫小孩請假，別去上課了，更嗆「妳怎麼當媽媽的？」讓她瞬間傻眼，無奈直嘆「孫子孫女是人！女兒是撿的！」

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「我真的是不知道說什麼！」原PO在臉書社團《爆怨公社》中表示，以前，她父母說「生病也要上課啊，退燒就好了！怎麼能這麼不負責任？」而老公前幾天突然跟她說「明天很冷很冷，女兒別去上課了！」還說「超級冷耶、等等突然心臟不舒服怎麼辦？」她聽完則回應「全副武裝一樣要去啦！這是態度問題！我爸以前我裝死，還罵我！」

沒想到過了不久，原PO的爸媽便打來關心，開口就說「是妳唷，孩子睡了沒？」她表示「睡了啊，明天要上課耶！」結果她爸就突然大罵「明天冷得要死、妳還要三個孩子去上課？妳怎麼當媽媽的？」讓她瞬間無言以對，隨後，原PO爸爸更直說「明天我把他們三個接過來，通通請假，前兩天我有叫人家來客廳裝冷暖氣了！」

▲原PO表示爸爸兩套標準，天氣冷就叫她讓孫子請假別上課，但以前對她卻很嚴厲。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

掛完電話後，老公問原PO「媽說什麼？」她則騙老公「我爸很兇的說一定要上課！這是負責任的態度！」老公則哀怨表示「唉！好吧！」而原PO則是心裡千百個X譙，無奈嘆道「孫子孫女是人！女兒是撿的！」「都要給我去上課，吹什麼冷暖」。

此文一出，網友紛紛留言「正常，阿公阿嬤專寵孫啊」、「我媽也這樣！完全兩套標準，孫女是人，女兒就不是人」、「當然要去上課啊，有什麼理由不去，以後會很難教耶，媽媽明理」、「孫子有一種冷是阿公阿嬤覺得冷。至於妳冷，自己想辦法吧」、「只是天氣冷而已就請假不上課？未來人生之後的嚴冬更多呢！」（編輯：許苡晴）