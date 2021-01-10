NBA／「巴西閃電」再披勇士戰袍？Kerr：他現在就能打
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-10 17:46:19
「巴西閃電」Leandro Barbosa過去替勇士王朝立下汗馬功勞，退役之後也在母隊擔任助教。而近期總教練Steve Kerr在受訪時透露，這位冠軍後衛身體狀況保持的相當棒，甚至可以立刻回到球場。
金州勇士近期狀況相當不錯，上一戰對戰快艇時上演大逆轉，目前戰績5勝4敗，和多支球隊一起並列西區第4。不過他們的後場戰力依舊是隱憂，如果Stepehn Curry不能打，他們並沒有合格的替補控球人選。近期在接受灣區隨隊記者Wes Goldberg採訪時，Kerr表示：「如果我們不得不跟他(Barbosa)簽下10天短約，他現在就可以打，並幫助我們贏球，他現在的體型很棒。」
Barbosa是勇士2015年的冠軍成員，還曾經拿下過最佳第六人，生涯場均10.6分，雖然現在切入速度應該沒有當年那種爆發力了，但他生涯三分球命中率也有38.7%，堪稱是頂級的替補得分手。而且Kerr似乎並不是完全開玩笑，他表示如果真的出現意外狀況，使得球隊人手短缺，那或許球迷真的有機會看到Barbosa再次披上勇士球衣。