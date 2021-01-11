已進口破百噸美豬「豬肉儀表板」卻掛0 食藥署回應了
記者賴志昶／台北報導
2021-01-11 12:16:11｜2021-01-11 12:46:24
行政院日前上線「豬肉儀表板」網站，供外界查詢進口豬肉的多寡，不過今（11）日有媒體報導，實際已進口美國豬肉量破百噸，但網站上的數據卻仍顯示為0。對此，食藥署今日回應，肉品要進口到國內，除了經食藥署的查驗外，還須經過農委會防檢局的檢疫，之後還得經過關務署，且還有業者自身申請的相關程序要跑，因此這中間會有時間落差。
針對外界對豬肉儀表板資訊的相關質疑，食藥署北區管理中心副主任林旭陽今上午召開記者會表示，食藥署所職掌的是食品安全的查驗，進口肉品經過食藥署檢驗後，還須經過第二關防檢局與第三關關務署；以過去經驗來說，業者須等7至8日才會從關務署拿到貨。林旭陽指出，豬肉儀表板的資訊主要是已出關至市場的進口肉品，該署會在每日上午整理來自防檢局、關務署的資料後，於每日11時進行公布，但考量到民眾最關心的時間落差問題，未來會再做進一步調整。
另根據豬肉儀表板網站今上午最新資訊，從1至8日已進口約47公噸來自美國的豬肉，另已進口約49公噸的美國豬肝、豬腎、豬其他等可食部位，總計約進口96公噸的美豬，不過其中檢出萊劑的進口豬肉數仍全數掛零。