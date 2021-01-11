寒流發威！流感奔高峰　醫：接種流感疫苗慎防重症

寒流來襲、全台有感，冷空氣南下進逼，各地入夜後氣溫越降越低，瞬間的溫差變化，讓不少人一沒留心就出現感冒症狀，有感於冬季是流感的高峰期，醫師也透露，近期各種呼吸道症狀的患者明顯增加許多，提醒民眾一定要及早做好防禦措施。

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書田診所家醫科醫師康宏銘就提到，因為新冠肺炎疫情，大家在防疫措施上都做得比較積極，10月以前在一般診所，很少看到上呼吸道症狀、發燒等類流感情形，基層診所的就診人次，以一般耳鼻喉科為例，也都減少4成左右。

但隨著氣溫驟降，醫師表示，每年12月到隔年3月，才是真正流感高峰期，提醒大家現在開始要特別小心。新光醫院家醫科醫師柳朋馳提到，流感會有一些很典型的症狀，像是發高燒（38.5度以上）、頭痛、肌肉痠痛、全身倦怠、咳嗽流鼻水等，甚至少數會有一些腸胃道症狀，提醒民眾一定要特別留意自身狀況，有類似症狀一定要警覺，不要延誤就醫時間，另外，如果想要有效抵禦流感，醫師也強調，除了像防禦新冠肺炎一樣，做好戴口罩等防疫措施外，最重要的還是建議民眾施打流感疫苗。





康宏銘舉例，根據疾管署資料，以2018年流感季(2018-2019)來講，流感重症大約有2000人，其中有近300例死亡案例，而這些死亡案例中，多數都是沒有施打流感疫苗的患者，因此呼籲民眾還是要特別留意。





醫師也呼籲，在現在全球新冠肺炎疫情肆虐的狀況下，一般民眾更應該踴躍施打流感疫苗，除了可以增加自身的保護力，如此不僅減少罹患流感的風險，減少出入醫療院次數，也可以在出現呼吸道相關症狀時，加速醫師的診斷及判別。





目前政府有提供公費流感疫苗的接種，包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中(職)學生，還有50歲以上成人、具有潛在疾病的高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園、托育機構相關人員等。





另外醫師也發現，在臨床觀察下，發現因為新冠肺炎疫情的肆虐，國內的自費流感疫苗施打率，也上升了不少，醫師強調，除了高齡、幼童、慢性心肺疾病、糖尿病、體重過重等高危險族群，一定要施打流感疫苗外，也建議非公費疫苗施打對象，也可以踴躍接種流感疫苗，替自己也替身旁的家人、朋友，多增添一份流感防護力。

MAT-TW-2100011-1.0-01/2021