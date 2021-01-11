強推數位身分證恐違憲　陳椒華籲：應開聽證會並立專法

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白卿芬指出，政府部門曾發生30萬筆公務員個資及2000萬筆民眾個資外洩事件，除了駭客攻擊，台灣更須面對中國多次且大量的網路攻擊，資訊保護極為重要。倘若數位身分證的相關資料遭竊，等於讓對方「一站式購足所有個資」，「一把鑰匙，開遍天下鎖」，門戶洞開的後果將難以想像。她表示，過去學界與民間團體均已多次警告，在資安、人權等爭議未有明確因應方案時，應全面遞延換發身分證，甚至終止。
陳椒華說，相比德國、日本、愛沙尼亞等國，因應數位身分證上路皆另立專法，並配合多項周邊法規修正。但內政部至今仍執意以《戶籍法》59條等作為數位身分證換發的依據，不僅風險意識不足，法治思維也有待加強，政府的當務之急應是盡速舉辦聽證會廣納意見並訂定專法。
陳椒華表示，副總統賴清德在2005年立委任內，曾針對「戶籍法」中規定「身分證強制按指紋」聲請釋憲，當時身為立委的總統蔡英文也是連署人之一，最終大法官釋字第603號認定其違憲並指出，憲法保障人民有自主控制個人資料的資訊隱私權、人民有權利決定是否揭露其個人資料。她認為行政部門若仍要推動數位身分證，應該就未釐清的疑慮及風險，告訴民眾如何透過具體措施防範。
廖子齊說，是否真的需要建立將所有國民個資儲存於一張晶片內的身分證系統，實有疑義，未來應保留民眾選擇無晶片身分證的權利。
周冠汝指出，身分證數位化無法解決浮濫蒐集個資的問題，使用eID留下的數位足跡，一旦缺乏管制，都極可能輕易被整合，且台灣的政策為強制換發，民眾不僅沒有選擇權，還得自負風險。她呼籲內政部應重新評估政策必要性，提供無晶片身分證供選擇。
針對資安風險，喻家聲說明，數位身分證上的晶片到中央印製廠後，會先經過洗卡程序，才會寫入資料，而晶片在到廠前是鎖定的，不能儲存資料，否則就會損壞。他強調，每一晶片皆以高規格處理，有關eID的個資保護、系統測試，以及相關人員的訓練，均符合國際標準。
新聞來源為Newtalk 新頭殼