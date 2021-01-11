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強推數位身分證恐違憲　陳椒華籲：應開聽證會並立專法

新頭殼newtalk

2021-01-11 16:06:42

▲ （圖／新頭殼）
▲陳椒華、時代力量秘書長白卿芬等人，今（11）日以「試辦喊卡然後呢？沒有專法沒有eID」為題召開記者會。 （圖／新頭殼）
內政部換發數位身分證（New eID）爭議不斷，原定今年1月於新竹市試辦，但各界仍質疑有資安風險，新竹市政府決定暫緩試辦。時代力量黨主席、立委陳椒華今日舉行記者會表示，強行換發eID恐有違憲之虞，現行法規也十分薄弱，她呼籲政府應先舉辦聽證會廣納意見，並比照日本與德國訂定專法，同時修正「個資法」相關條文，再設置個資保護專責機構，陳椒華強調，行政部門應積極落實公開相關審議資訊，化解民眾疑慮。
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陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量新竹市議員廖子齊、台灣人權促進會數位人權專員周冠汝以及中央印製廠副總經理喻家聲，今日以「試辦喊卡然後呢？沒有專法沒有eID」為題召開記者會，不過受邀出席的內政部與行政院資安處均缺席。
白卿芬指出，政府部門曾發生30萬筆公務員個資及2000萬筆民眾個資外洩事件，除了駭客攻擊，台灣更須面對中國多次且大量的網路攻擊，資訊保護極為重要。倘若數位身分證的相關資料遭竊，等於讓對方「一站式購足所有個資」，「一把鑰匙，開遍天下鎖」，門戶洞開的後果將難以想像。她表示，過去學界與民間團體均已多次警告，在資安、人權等爭議未有明確因應方案時，應全面遞延換發身分證，甚至終止。

陳椒華說，相比德國、日本、愛沙尼亞等國，因應數位身分證上路皆另立專法，並配合多項周邊法規修正。但內政部至今仍執意以《戶籍法》59條等作為數位身分證換發的依據，不僅風險意識不足，法治思維也有待加強，政府的當務之急應是盡速舉辦聽證會廣納意見並訂定專法。

陳椒華表示，副總統賴清德在2005年立委任內，曾針對「戶籍法」中規定「身分證強制按指紋」聲請釋憲，當時身為立委的總統蔡英文也是連署人之一，最終大法官釋字第603號認定其違憲並指出，憲法保障人民有自主控制個人資料的資訊隱私權、人民有權利決定是否揭露其個人資料。她認為行政部門若仍要推動數位身分證，應該就未釐清的疑慮及風險，告訴民眾如何透過具體措施防範。

廖子齊說，是否真的需要建立將所有國民個資儲存於一張晶片內的身分證系統，實有疑義，未來應保留民眾選擇無晶片身分證的權利。

周冠汝指出，身分證數位化無法解決浮濫蒐集個資的問題，使用eID留下的數位足跡，一旦缺乏管制，都極可能輕易被整合，且台灣的政策為強制換發，民眾不僅沒有選擇權，還得自負風險。她呼籲內政部應重新評估政策必要性，提供無晶片身分證供選擇。

針對資安風險，喻家聲說明，數位身分證上的晶片到中央印製廠後，會先經過洗卡程序，才會寫入資料，而晶片在到廠前是鎖定的，不能儲存資料，否則就會損壞。他強調，每一晶片皆以高規格處理，有關eID的個資保護、系統測試，以及相關人員的訓練，均符合國際標準。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
陳椒華、白卿芬與廖子齊等人今日召開記者會表示，政府若仍要推動數位身分證，應就所有疑慮及風險，具體告訴民眾該如何防範。 圖：陳椒華辦公室提供
陳椒華、白卿芬與廖子齊等人今日召開記者會表示，政府若仍要推動數位身分證，應就所有疑慮及風險，具體告訴民眾該如何防範。 圖：陳椒華辦公室提供
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