媒體人踢爆張曼玉當「飯局妹」　陪吃價碼曝光！

香港著名DJ蘇施黃近日在自己YouTube頻道，邀請曾任香港無綫電視高層的全方位媒體人劉天賜當嘉賓，大談娛樂圈黑歷史，踢爆當年的「明星飯局」情況，更提到張曼玉尚未成名時，也曾陪富商吃過飯。

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72歲劉天賜縱橫傳播界50年，當聊起當年明星陪富商吃飯的價碼，直言一餐大約是港幣3000元（約台幣1.09萬元），而這在40年前已經算很高了，蘇施黃則好奇此價碼是否包括摸手？劉天賜表示沒有，坦言這價格只是單純吃飯。

▲劉天賜（中）踢爆香港娛樂圈黑歷史。（圖／蘇施黃YT）

接著劉天賜還爆料，已故富商馮景福平日雖然非常節儉，但會用小袋子裝著鑽石、玉等，並在其上標明美金價格，請他幫忙找「小花」來陪吃飯。

▲年輕時候的張曼玉，飯局妹名字是「小花」。（圖／《家有囍事》劇照）

此時，劉天賜乾脆直接爆料說：「我講名字都不怕，就是張曼玉（小花）！」他還解釋當時張曼玉尚未成名，連第一部電影都還沒有拍攝，就得先陪吃飯，而蘇施黃則好奇，這樣算不算「官方拉皮條」，劉天賜笑說：「我真心覺得是！我感覺到自己臉紅，都已經70幾歲了，才敢講出來。」