拜登就職主題為美國團結！防當天出事　五角大廈擬派重兵

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拜登的總統就職委員會也聲稱，當天將會在多個街區展示約19萬1500面的美國國旗、代表每個州及領土的56支燈柱，讓只能留在家裡抗疫、無法親赴現場的民眾也能有參與感。
至於就職典禮當天的安排，綜合《NBC News》等外媒報導，當天典禮結束後，拜登夫婦、副總統當選人賀錦麗夫婦，以及美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、柯林頓(Bill Clinton)、小布希(George Walker Bush)等人，將一同前往阿靈頓國家公墓，向長眠於此的戰士獻花圈致意。至於現任副總統彭斯(Mike Pence)雖然會出席就職典禮，但尚不清楚他是否會跟阿靈頓國家公墓的行程。
報導也指出，由於新冠疫情仍然嚴峻，因此這次典禮有許多細節從簡，美國國家公園管理局11日宣布，將關閉前往華盛頓紀念碑的道路到24日。也由於6日發生的國會暴動，加上有右派團體威脅要在當天搗亂，所以當局也呼籲民眾盡量不要前往華盛頓特區，採線上觀看即可。
美國聯邦調查局（FBI）警告，有團體計劃在候任總統拜登的就職禮臨近時，在全美50個州的首府和首都華盛頓發動全國武裝抗議活動。為了防止再出現暴力事件，五角大廈將向華府增派國民兵。美國國防部國民兵局（National Guard Bureau）局長霍坎森（Daniel Hokanson）指出，目前已有6200名國民兵進駐華府，協助維持秩序、保衛國會等重要建築物，計畫本週將增派1萬人，總統就職日再多派5000人。