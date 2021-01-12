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拜登就職主題為美國團結！防當天出事　五角大廈擬派重兵

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-12 08:14:58｜2021-01-12 08:55:34

▲候任總統拜登的就職典禮將於20日登場，大量的國民兵已前往華府，展開準備工作。（圖／美聯社／達志影像）
▲候任總統拜登的就職典禮將於20日登場，大量的國民兵已前往華府，展開準備工作。（圖／美聯社／達志影像）
美國候任總統拜登(Joe Biden)將於本月20日舉行就職典禮，正式就任為第46任總統。總統就職委員會已經宣布，就職典禮的主題將聚焦在「美國團結」（America United），雖然受限於疫情，規模要比往常還小，但仍針對活動做了些許安排。不過美國情資部門也警告，當天不排除有跨越多州的示威行動發生，五角大廈也計畫調派逾1萬5000名國民兵前往華府支援。
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拜登的總統就職委員會在官網上宣布，在這個國家陷入前所未有的危機和分裂的時刻，「美國團結」這個主題反映國家新旅程的開始，希望能重拾美國的靈魂，將美國團結在一起，並開闢一條更光明的道路，以通往未來。
拜登的總統就職委員會也聲稱，當天將會在多個街區展示約19萬1500面的美國國旗、代表每個州及領土的56支燈柱，讓只能留在家裡抗疫、無法親赴現場的民眾也能有參與感。

至於就職典禮當天的安排，綜合《NBC News》等外媒報導，當天典禮結束後，拜登夫婦、副總統當選人賀錦麗夫婦，以及美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、柯林頓(Bill Clinton)、小布希(George Walker Bush)等人，將一同前往阿靈頓國家公墓，向長眠於此的戰士獻花圈致意。至於現任副總統彭斯(Mike Pence)雖然會出席就職典禮，但尚不清楚他是否會跟阿靈頓國家公墓的行程。

▲位於美國維吉尼亞州阿靈頓、國防部五角大廈旁的阿靈頓國家公墓，安葬了許多在美國的國家戰爭中犧牲的軍人。（圖／美聯社／達志影像）
▲位於美國維吉尼亞州阿靈頓、國防部五角大廈旁的阿靈頓國家公墓，安葬了許多在美國的國家戰爭中犧牲的軍人。（圖／美聯社／達志影像）
報導也指出，由於新冠疫情仍然嚴峻，因此這次典禮有許多細節從簡，美國國家公園管理局11日宣布，將關閉前往華盛頓紀念碑的道路到24日。也由於6日發生的國會暴動，加上有右派團體威脅要在當天搗亂，所以當局也呼籲民眾盡量不要前往華盛頓特區，採線上觀看即可。

美國聯邦調查局（FBI）警告，有團體計劃在候任總統拜登的就職禮臨近時，在全美50個州的首府和首都華盛頓發動全國武裝抗議活動。為了防止再出現暴力事件，五角大廈將向華府增派國民兵。美國國防部國民兵局（National Guard Bureau）局長霍坎森（Daniel Hokanson）指出，目前已有6200名國民兵進駐華府，協助維持秩序、保衛國會等重要建築物，計畫本週將增派1萬人，總統就職日再多派5000人。
 
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