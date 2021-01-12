柯文哲出資贊助「反萊豬公車」 羅智強讚：言而有信
記者丁上程/台北報導
2021-01-12 12:41:20
國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，日前針對國民黨反萊豬公投連署，推出48輛反萊豬公車宣傳。此外在台北市議會內對市長柯文哲的質詢時，也曾經詢問柯文哲對於公投連署的意願。雖然柯文哲回應國民黨的論述不夠科學，無法客觀說服民眾，不過仍表達反萊豬的態度。昨天（11日）晚間台北市議會通過預算案後，柯文哲也特別找上羅智強，表達願捐助羅智強「萊豬公車」。對此羅智強也在臉書上PO出照片，表示「柯文哲言而有信，我給他一個讚」。
羅智強日前在質詢柯文哲時，首度詢問是否有意願簽署國民黨的反萊豬連署？對此柯文哲當時表示，先給民進黨三個月解釋機會，若回答讓他不滿意，他就幫羅智強連署。而在上週柯文哲進入議會，針對萊豬以及社宅等相關議題進行專案報告時，羅智強再度詢問柯文哲是否要連署？柯文哲則改稱「國民黨的論述要夠科學，才有辦法說服民眾。」且並未簽署公投連署。而在昨天晚間，台北市議會通過了北市府109年度追加預算與110年度預算案，台北市長柯文哲按照往例都會在通過後，到議會拜會市議員們表達謝意。而羅智強也表示，柯文哲事後「特別來找我要兌現諾言，贊助我出的反萊豬公車。」羅智強說，「因為，去年我在議會質詢他，是否願意和我一起聯名出反萊豬的公車，他説他可以贊助，我也立刻説，我接受柯文哲的贊助，但只要『一塊錢』」。羅智強轉述當時情況，表示柯文哲昨天來找他時，原本執意要贊助1000元，「但我堅持只收『一塊錢』，因為心意最重要。」羅智強說，「我和他盧了一陣子，我説一塊錢代表『一元復始』，是吉利好采頭，後來他也同意我的提議，捐了一塊錢。」羅智強也強調，柯文哲言而有信，給他一個讚。