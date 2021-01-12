醫師院內染疫！林靜儀列6點提醒：不要怕身邊的醫療人員

疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，台灣今（12日）有4例新型冠狀病毒（COVID-19）確診，其中2例為本土，為北部某醫院醫師及其護理師女友。民進黨前立委林靜儀醫師稍早也在臉書發文，表示自己日常就是診間的女人，並且呼籲民眾別驚慌，「不用怕，不用恐慌，不是什麼『爆發』」。

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林靜儀醫師在臉書粉專發文，對於目前傳出醫療人員感染一事，她想提醒網友們，「1、一般民眾不用恐慌，說過非常多次，你跟感染者曾經一起錯身而過、去同一個賣場，不會因此感染，『維持你的日常生活就好』；2、第一線奮戰一年，壓力可想而知，辛苦了。大家繼續加油」。

林靜儀繼續說道「3、醫療人員從去年就一直都有需要特別小心的態度，從來沒有鬆懈，永遠都保持警覺，『謝謝大家對自己工作風險的謹慎』；4、所以為什麼『維持第一線檢疫能量』，包括醫院包括隔離檢疫機構，是至關重要的事，不要整天亂吵給防疫添亂」。





最後，她也表示，「5、有醫療需求的民眾請照常戴好口罩就醫，沒事的不用去探病，這是不論有無疫情都不變的定律；6、醫療人員的感染控制都是標準SOP，請不用害怕你身邊的醫療人員」。（編輯：郭佩蓉）