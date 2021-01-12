全台首例醫師遭院內傳染！同行曝「真實心聲」：不要獵巫
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 16:06:49｜2021-01-12 17:04:23
中央流行疫情指揮中心今（12）日緊急召開記者會，指揮官陳時中公布國內新增2例本土確診，分別是北部某醫院一名醫師與一名護理師，這也是國內首起醫師染疫事件。對此，醫師謝宗學也忍不住吐露心聲，並期望社會「不要對第一線照顧新冠肺炎病患的醫護獵巫」。
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書上提到，兩位本土病例，醫師是在執行照顧新冠肺炎確診病人醫療業務時染病，屬於院內感染；而護理師女友是同住接觸者，未照顧確診病人，屬於社區感染。謝宗學認為，現在優先的重點是做好疫調、採檢、隔離、消毒，將院內感染和社區感染可能影響範圍受到控制；更重要的是全力治療染疫的醫護人員，讓他們可以平安度過難關。
謝宗學也語重心長的說，「沒有人希望發生這樣的事件，但以新冠肺炎傳染力之強，真的很難完全避免這樣的院內感染事件發生，對於第一線照顧新冠肺炎病患的醫護，希望大家不要獵巫，多給他們鼓勵和支持，祈求他們早日擊退病毒，重返醫療崗位」。
最後他也提醒民眾，接下來又是再新一輪 14+14 天的觀察期，要做好個人衛生防護，勤洗手、戴口罩一定要確實執行，「我們一起努力讓國外媒體和看衰台灣防疫的人更加『毛骨悚然』！」（編輯：潘毅）
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