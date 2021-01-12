醫師染疫　桃市府取消尾牙16日罷免投票如期舉辦

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鄭文燦表示，因為這次感染事件，目前居家隔離者有109人，具有醫護人員身分的有39人，目前正在進行第二輪的疫調，必需用軌跡圖來追蹤，可能還會增加一些隔離的人數。今天也有採檢464人，目前都是陰性，部分受檢者會進行二次採檢。
鄭文燦指出，案例838與839的活動軌跡，初步已進行第一輪疫調，足跡曾到大江購物中心、星巴克國際門市及振宇五金行桃園國際店，已通知業者停業1天進行消毒。
鄭文燦表示，民眾若曾在期間內前往上述地點，若出現身體不適或相關症狀，桃市府會協助轉介採檢；至於其它4家距離產生症狀時間比較久的地點，也已請業者做好停業消毒工作，這部分依規定沒有公布。
鄭文燦指出，在這段時間的秋冬防疫專案，市府及附屬機關、學校的尾牙一律停止，市府規劃的農曆年前大型活動都協調延期舉行。
他表示，民間活動，須依照指揮中心的防疫規定辦理；八大場所及學校部分，戴口罩、量測體溫、勤洗手、酒精消毒等措施須落實，市府會加強宣導；宗教寺廟部分，也會協助提供口罩，並要求戴口罩。民眾有疑問，可撥打衛生局防疫專線0800-033355或打1922諮詢。
桃園市衛生局長王文彥指出，這次感染事件，目前院內感染只有1例，傳染病緊急應變計畫屬於第一級，因此進行分艙分流照顧，暫停收治住院病人，暫緩一些常規及門診手術，禁止探病及陪病僅限1人，所有急診待床者在今天協助轉院，醫院門診也可以繼續。
至於將在16日舉行的桃園市民主進步黨籍議員王浩宇罷免案投票，桃園市選舉委員會總幹事陳靜航表示，只要做好防疫措施，初步決定仍將如期舉行。（編輯：戴光育）1100112