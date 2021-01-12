5G新機上市！主打AI智慧美顏　還能前後鏡頭雙重錄影

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值得注意的是，該系列手機的「雙重錄影」可同時開啟前後端鏡頭，提供「左右均分」、「上下矩型切割」與「圓形」三種模式，為日常中的錄影紀實與人與人之間的互動添增無限趣味。
同時，該手機更支援AI錄影美顏，透過AI檢測，可對臉部標記194個特徵點，並提供八重100級的自訂美顏選項，包含「磨皮」、「小臉」、「瘦臉」、「下巴」、「大眼」、「補妝」、「瘦鼻」、「立體」，以不同的美顏優化，達到「專人專美」的效果；此外，AI錄影美顏還能智慧識別天生特徵與後天瑕疵，將瑕疵處理掉，並保留美人痣等天生特徵，維持用戶的「真實美」，更可透過數位化的方式在影像人像上實現用戶妝容客製，達到和真實妝容幾乎一致自然的效果。
在外觀設計上，該款手機機身保持7.9mm的極致輕薄設計，在顏色上，也推出兩款顏色供選擇，除了神秘美感的「星夜黑」，此次更透過「Reno Glow 2.0 星鑽工藝」極其精細的蝕刻，推出全新顏色「幻彩銀」，讓機身可在轉動光線折射的效果下，看到上千種顏色的閃爍變化。
不僅如此，該系列機型搭載全新的ColorOS 11，能提供高效率、更多樂趣以及更自主的個人化系統，借助浮動視窗或迷你懸浮視窗，向上滑動便可以透過兩個不同視窗同時看影片跟回覆訊息；此外，這次在螢幕截圖的功能也更加優化，該品牌和Google Lens團隊創建了「三指截圖google翻譯」功能，當三指長按螢幕來截圖時，可以選取範圍直接進行google翻譯，便會自動將內容翻譯成指定的語言。
該款手機也在遊戲體驗與電池續航力上展現強勁競爭力，透過ColorOS 11 全沉浸式的遊戲模式，可降低干擾的遊戲彈出視窗通知，全方位提升遊戲體驗，配合「360度環繞式天線設計」，為用戶帶來穩定而強悍的5G訊號，玩遊戲時不怕網路連不上，網速更快且延遲降至五分之一。
在續航力的表現上，該系列手機的「65W SuperVOOC 2.0超級閃充」進一步優化了充電體驗，充電只需5分鐘，便能追劇4小時；只要短短15分鐘，充電最高還可達60％；除此之外，若要充滿100％，Reno5只需35分鐘、Reno5 Pro更只需30分鐘便能充滿，大幅提升手機的充電效率，為消費者打造更便捷的使用體驗。
OPPO Reno5 的單機建議售價為1萬4990；Reno5 Pro的單機建議售價為2萬990，於16日起在台上市；並於25日起在各大電信商與代理商及開放通路全面開賣。