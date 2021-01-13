NOW早報／女冬天騎Gogoro喊爽！理由曝機車族崩潰：輸了

女喊「冬天騎Gogoro」超爽！理由抖出 機車族崩潰：輸了

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隨著環保意識抬頭，不少人都會將自己的油車換成電動機車，但電動機車與油車間仍存在不同優缺點，以現在市場占比來說，油車仍為最大宗。不過，近日就有網友直言「冬天騎Gogoro的超爽的！」她貼文表示，「這是我換Gogoro的第一個冬天....終於！終於！不用在寒流來的時候，車子發老半天發不起來，更不用等紅綠的時候，一直催油門怕車子熄火，入手半年，除了換電次數很頻繁外，真心覺得狗狗肉比油車都還好」。

對此，網友紛紛回應「真的！有同感」、「油車換過來超有感，以前冬天發車發到超生氣」、「熄火這件事真的是狗狗肉超大優點...油車大輸」、「冬天秒發車嗎？可惡..我的油車輸了」、「我也是，終於不用再熱車了」；不過，也有人直指「這是狗狗肉優點沒錯，但傳動部分等你騎兩年再說」、「等妳騎滿兩年再看看喜不喜歡吧哈哈，才半年」、「我自己家裡油電車都有，個人覺得優點確實不同，沒有誰贏誰輸啦」。



▲網友表示Gogoro因為是電動車，所以不會有冬天因為太冷而熄火的問題，發車也能馬上啟動。（圖／翻攝自 Gogoro 臉書） 今日天氣／今早寒冷白天回溫！天氣晴朗日夜溫差極大





昨晚至今（13）晨寒流寒流影響，加上輻射冷卻作用明顯，各地氣溫明顯偏低，台南以北、宜蘭低溫只有6至9度，其他地區的低溫也只有10至12度，空曠地區及近山區平地還會更低一些，務必要注意保暖；今天白天氣溫明顯回升，各地大多為晴到多雲，西半部高溫普遍回升到20度以上，東半部高溫也可以來到18度左右，但是因為天氣晴朗，夜間輻射冷卻明顯，今天夜間仍只有10至13度的低溫，西半部地區日夜溫差可達10至15度，早晚要注意保暖。



▲今（13）早寒冷白天回溫，天氣晴朗，日夜溫差最多可達15度。（圖／NOWnews資料圖片）

醫師院內染疫！林靜儀列6點提醒：不要怕身邊的醫療人員





疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，台灣昨（12）日有4例新型冠狀病毒（COVID-19）確診，其中2例為本土，為北部某醫院醫師及其護理師女友。民進黨前立委林靜儀醫師也在臉書發文，表示自己日常就是診間的女人，並呼籲民眾「不用怕，不用恐慌，不是什麼『爆發』」，同時也提醒網友應注意以下6點。





1、一般民眾不用恐慌，說過非常多次，你跟感染者曾經一起錯身而過、去同一個賣場，不會因此感染，維持你的日常生活就好。





2、第一線奮戰一年，壓力可想而知，辛苦了。大家繼續加油。





3、醫療人員從去年就一直都有需要特別小心的態度，從來沒有鬆懈，永遠都保持警覺，謝謝大家對自己工作風險的謹慎。





4、所以為什麼維持第一線檢疫能量，包括醫院包括隔離檢疫機構，是至關重要的事，不要整天亂吵給防疫添亂。





5、有醫療需求的民眾請照常戴好口罩就醫，沒事的不用去探病，這是不論有無疫情都不變的定律。





6、醫療人員的感染控制都是標準SOP，請不用害怕你身邊的醫療人員。



▲疫情指揮中心指揮官陳時中12日宣布，北部某醫院醫師及其護理師女友確診。稍早醫師林靜儀也在臉書發文。（示意圖／取自unsplash）

共和黨眾院領袖施壓 川普終於鬆口：要對國會動亂負責





美國國會於1月6日遭到激進的川普支持者闖入，暴動期間警民發生激烈衝突。川普被輿論指控涉嫌煽動支持者暴動，美國媒體引述2名內部消息指，共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）周一（11）透露，他已親自要求川普承認自己必須為暴動負起部份責任。



▲美國共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在全黨視訊會議上表示，川普承認必需要為國會暴亂負部分責任。（圖／美聯社／達志影像）

「佛心老闆」吳鳳疼惜員工 網友見1大福利搶應徵





土耳其籍藝人吳鳳在台灣發展超過10年，也已經取得中華民國身分證，2015年和老婆Rynne結婚並育有2女，成為正港台灣人後，時常在臉書分享生活大小事,目前與老婆經營食品進口事業和youtube頻道。近來寒流一波接著一波，吳鳳看到一些餐廳擔心外送員受寒而不接外送訂單，讓他決定在徵收新員工時，祭出「在家工作」的福利。



▲吳鳳將徵新員工，福利令人羨慕 。（圖／吳鳳臉書）

暖暖包大缺貨！網推爆「1神器」熱度夠又超值：直接用3年





近日寒流接連報到，全台冷颼颼，許多民眾紛紛準備好禦寒物品，像是厚外套、棉被、電熱毯、暖氣機等，不過也因為天氣實在太寒冷，讓禦寒小物「暖暖包」大缺貨，對此，也有網友發文詢問「大家有沒有買到暖暖包？」貼文一出，意外釣出網友分享另一種禦寒神器，那就是「懷爐」，該網友更直說自己「目前用第三年了」。