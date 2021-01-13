火鍋要怎麼煮才內行？老饕揭「正確吃法」：連湯都不敢喝
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 11:01:54｜2021-01-13 11:02:03
受到強烈寒流的影響，全台最近低溫不斷，不少人都會吃火鍋來暖暖身子，不過，你吃火鍋的順序應該怎麼樣才正確嗎？近日，就有網友討論「吃火鍋應該要把肉留到最後？」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「以前跟前男友在一起那三年，他說煮肉時會有肉渣，對身體不好，等你湯喝完我們再來煮肉，所以每次吃火鍋，肉一定都要最後一次吃，但一次吃完一整盤肉有想吐的感覺，現在分手了，我終於可以邊喝湯邊吃肉了」。貼文一出，網友紛紛回應「我也是喜歡肉放最後，喝完湯後」、「肉本來就要放最後，湯才會帶有蔬菜鮮甜，是很多人吃錯吧」、「我也都最後煮，就煮個幾秒就起鍋，單純不喜歡湯變濁變油」、「把肉放到最後面下鍋，你會發現你的湯油爆，根本不能喝...但很多人喜歡邊吃邊煮肉....就把那些都吃下去了」。另外，也有人分享經驗「我跟家人朋友出去吃火鍋都會有共識，一鍋專門煮青菜、一鍋專門煮肉跟火鍋料，然後只喝那鍋煮青菜的湯」、「我都先蔬果類先下去熬湯頭，湯頭甜了再煮肉，肉要先沾蛋汁下去煮」、「肉真的要最後煮，如果你試過，你就不會敢喝那個湯了」。（編輯：張嘉哲）