台積電跌破600元！台股早盤一度重挫149點 台幣升逾4角
記者顏真真/台北報導
2021-01-14 10:07:07｜2021-01-14 10:21:08
雖然美國眾議院通過總統川普彈劾案，美股除道瓊工業指數小跌之外，其餘仍收紅，倒是台股今（14）日一開盤就跳空大跌逾百點，並跌破15700點，「護國神山」台積電股價亦跌破600元大關，一度來到587元，跌近3%，即便後來買盤進場承接，大盤跌幅拉到快平盤小跌9.83點，還是不敵賣壓，跌勢又擴大跌了149.02點，目前仍跌80餘點。至於新台幣兌美元今日早盤仍強升逾4角，來到27.97元。
儘管美國眾議院通過總統川普的彈劾案，美股除道瓊工業指數下跌8.22點，跌0.03%，以31060.47點作收之外，其餘收紅，其中標普500指數上漲8.65點，漲0.23%，收3809.84點；那斯達克指數漲56.52點，漲0.43%，收13128.95點。亞股今日早盤則漲跌互見，日股開低後翻揚，韓股則開高目前上漲，倒是台股在台積電領跌下，今日一開盤就大跌118.78點，加權股價指數以15651.2點開出，台積電股價更跌破600元，跌幅一度近3%，來到587元。雖然隨後逢低買盤進場拉抬，台股跌幅收斂，一度拉快到平盤，小跌9.83點，後來還是不敵賣壓，跌勢再擴大超過百點，目前最低下探15620.96點、跌了149.02點，目前仍跌80餘點左右。
在類股表現上，電子的半導體目前跌逾1%，傳產類股的玻璃陶瓷類股更跌逾2%，油電類股也跌近1%，倒是航運股目前逆勢漲逾2%，電腦及週邊設備也漲近1%，光電、貿易百貨、電器電纜、橡膠及電子通路類股也是漲的。
就個股觀察，蘋概3天王的台積電及大立光都跌，其中台積電目前仍跌逾2%，每股來到591元，大立光開盤後一度翻紅，但又回跌目前漲0.17%左右，而聯發科、台達電跌幅則超過2%，倒是鴻海漲逾4%，和碩漲更多逾8%。至於新台幣兌美元今日早盤以28.27元、升1.75角開出後，再度衝破了28元大關，一度來到27.97元、強升4.75角，目前在27.982元震盪。