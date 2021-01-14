楊志良喊開除染疫醫！稱「我公衛專家」　醫護諷：晉惠帝

我國2名醫護人員確診，引起各界高度關注，對此，前衛生署長楊志良在電視節目中指出，該名染疫醫師的警覺性不足，並無立即執行通報等防疫SOP，他還稱自己若是院長，第一件事情就是將染疫醫師開除。此話一出便引發爭議，不過楊志良也再度表示自己是「公衛專家」，還把前副總統陳建仁拖下水，並強調「我管過很多醫院，你知道嗎」？

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對於楊志良對自己的發言不道歉，由醫護所組成的臉書粉專《美的好朋友》也開嗆，請楊志良不要把前副總統陳建仁來拿和自己類比，「這不是醫學跟公衛的戰爭，也不是對醫師寬容，對機師嚴格，不要混淆視聽」。

▲由醫護所組成的臉書粉專《美的好朋友》在臉書開嗆。（圖／翻攝自臉書粉專《美的好朋友》）

《美的好朋友》也以「晉惠帝」為例諷刺「晉惠帝也當過皇帝啊，管了全天下，難道他做的就都對？後來他只被認證是肉糜專家好嗎？你回應不講道理，被罵剛好而已。吃肉糜長大的喔」？





「也有人說一樣是行蹤講不清楚，我們對醫師寬容，對機師嚴厲，這也是胡扯。那位機師一開始就完全不配合，才會搞成這樣。這位醫師是從頭到尾都全力配合，只是記憶有出入，這程度上有很大的差異吧」。





最後，《美的好朋友》也在文末懇請網友們，「拜託大家腦袋清楚點，不要被這些胡扯的人帶風向。這件事情是非對錯都清清楚楚，沒什麼好鬼扯的」，並請楊志良「趕快公開道歉，不要再扯一堆有的沒的，你說你講的是對的，那就講清楚，到底為什麼你是對的啊！你管過醫院你就是對的喔？誰教你的邏輯啊」。（編輯：郭佩蓉）