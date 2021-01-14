NBA／三人養全隊！哈登加入 籃網三巨頭薪資勝過五隊
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-14 11:10:18
三人可以養全隊！根據美國媒體爆料，James Harden如願前往籃網和雙星Kevin Durant、Kyrie Irving聯手，NBA薪資專家Bobby Marks統計指出，這三巨頭加總的薪資比尼克、雷霆等5隊的全隊薪資還高。
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，火箭、溜馬、騎士、籃網達成4方交易，James Harden如願前往籃網，而球團則是得到Victor Oladipo、Dante Exum、Rodions Kurucs、4個首輪選秀權和4個首輪選秀交換權。Marks在推特上指出，Harden、Durant和Irving三人的薪資為1.148億美元，勝過這五隊全隊的薪資，尼克9210萬美元、雷霆9560萬美元、黃蜂1.051億美元、國王1.078億美元、老鷹1.147億美元。三巨頭的薪水就能養全隊，要成為超級球隊，老闆口袋可要很深，籃網老闆是阿里巴巴集團執行副主席暨聯合創始人蔡崇信，他在2017年成為史上首位來自台灣的NBA球隊老闆。