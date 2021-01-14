蘇貞昌上任閣揆2週年　與蔡英文深談經濟願景

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上午的院會記者會上，李孟諺轉述蘇貞昌的發言指出，2年多前，即是2019年1月14日是他就職行政院長的第一天，到今天就是他當行政院長滿2年，也就是732天，非常感謝總統的信任、國人同胞的支持，團隊及全體同仁大家一起加油努力，「有政府、會做事」。
蘇貞昌說，這段時間光是行政院會就達100次，過去這2年來，每次院會院長都是準時9點30分進到會場，從未有一次遲到。團隊也非常準時、非常重視時間、時效、非常團結合作，正因為大家對於自己的工作如此重視、對於能為國家做事、為人民服務都感到非常光榮。
蘇貞昌表示，過去732天真的是「有政府、會做事」。因為有國人同胞的支持、立法院協助幫忙，通過各種法案、預算，同時整個團隊大家密切合作，不分彼此，從就任的第一天他就到桃園國際機場守住非洲豬瘟，包含防檢局、農委會以及14個部會大家馬上分工合作，應對緊急狀況，所以到今天，台灣是亞洲唯二守住非洲豬瘟，還有豬肉可吃。
蘇貞昌說，不只如此，這2年來，核定重大計畫案就有537案，其中金額超百億就有90案，不但這樣，規劃國家未來發展、國人安居樂業有非常多的案子，在大家努力下，做了非常多的事情。
蘇貞昌表示，在他接任當時，執政黨、執政政府，面臨非常重大的選舉挫敗，但大家面對各種狀況，面對問題、解決問題，「解民怨、顧台灣、走出去」，不只是守住非洲豬瘟、也守住武漢肺炎，所以台灣不但是全世界肯定最安全的國家、最幸福的地方，同時經濟成長也讓全世界非常羨慕。連韓國第一大報每日發行230萬份的朝鮮日報，也直接以台灣為例來批評他們的政府。台灣經濟不但亮眼，且在執政這麼困難的情形下，也守住了財政紀律，年度還有結餘，已經連續3年結餘，歲出歲入的結餘都超過1100億，真是非常不簡單。
蘇貞昌透露，昨天蔡總統和他一對一深談，對於未來2、3年的經濟情勢非常有信心，且非常感謝行政團隊大家齊心合力做出這樣的成績，更有很多對未來重大的擘劃，希望大家繼續努力、為福國利民再加油。