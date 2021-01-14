供氣不穩？寒流來襲洗冷水澡 張志豪籲欣欣瓦斯補償
記者陳志仁/新北報導
2021-01-14 12:34:31
跨年起連續3波的「寒流」來襲，甚至有民眾猝死，新北市中和區卻有超過5000戶的家戶無天然氣可用，只能洗冷水，民眾抱怨連連；新北市議員張志豪今(14)日在中興里長游志鴻、民眾陪同下召開記者會，要求欣欣天然瓦斯公司應全面檢視管線，並對受害民眾賠償。
欣欣天然瓦斯公司副總經理廖江津回應，因為霸王級的寒流來襲，致使用戶的天然氣暴增，無法以正常的壓力供應導致進氣量不足，中油、欣欣都有改進的空間，目前除盡速的改善外，也派員在整壓站調控進氣量外；另有民眾向新北市政府申訴消費的權益受損，已接獲消保官通知前往說明，至於議員與里長提出賠償的呼籲，則予以「尊重」。張志豪指出，中和區卻有包含中興里、華新里在內逾8個里，民眾陳情近日已發生至少三次沒有天然氣的狀況，許多民眾甚至是洗澡到一半沒有熱水可用，都要趕在晚上九點之前洗澡，猶如男孩子在當兵時的「戰鬥澡」；游志鴻表示，自己也是受災戶，忍受了四天的冷水澡，希望欣欣天然氣公司負起責任，給予住戶補償。張志豪質疑，若是供氣的中油公司進氣量不足，為何僅有欣欣公司受影響？其次，若是供氣量不足，怎麼僅是進行管線工程卻不是提高供應量？認為欣欣未誠實以對，要求應全面檢視管線狀況並配合消保官的調查，也應研擬出補償的方案，並要求相關的狀況不能再發生，保證所有民眾都有熱水可使用。