歲末送暖！用刷卡和存款做公益　發揮善的影響力

一般人在存款時，可能只關心可以賺多少利息，卻不知銀行將你的錢用到哪裡去？現在王道銀行把選擇權交還給你，透過「影響力專案」，提供1年期年利率0.83%的專案定儲，將存款「專款專用」借貸給經濟弱勢的族群，讓存款發揮更大力量。同時，平時刷卡消費使用公益認同卡，除獲0.8%現金回饋，王道銀行還會額外提撥消費金額0.2%給予公益團體，讓持卡人刷卡還能無痛捐款做公益，發揮善的影響力。

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王道銀行董事長駱怡君表示，「王道」兩個字的精神就是利他圓己，過去多年來該行一直以永續經營為目標，努力深耕企業社會責任，成為台灣第一家獲得國際B型企業認證的金融業者。王道銀行同時也一直在思考企業在追求獲利、為股東賺得合理報酬之餘，如何在根本的商業模式盡到企業社會責任，讓企業社會責任不再只是行有餘力再去做的一件好事，而是與商業模式、DNA綁在一起的事情，也就是B型企業所提倡的「用商業的力量做好事」。

過去一般民眾刷卡消費只注意到要用那張卡現金回饋比較多，卻不知還有其他選擇，除可獲得現金回饋之外，銀行也會根據你消費金額提撥固定比例金額捐贈給公益團體，讓持卡人刷卡消費同時，還可以無痛捐款助人。王道銀行自2018年起就打造公益認同卡平台，推出關懷流浪動物的「浪浪認同卡」及倡議性別平權的「彩虹認同卡」，還有提倡均等教育機會的「均一教育認同卡」及支持憨兒發展的「喜憨兒認同卡」。





近期王道銀行再與3家公益團體合作推出3張公益認同卡，提供消費者有更多捐助支持對象的選擇，包括關懷受暴婦幼的「勵馨認同卡」、幫助身心障礙者及長者的「伊甸認同卡」及支持愛奇兒照顧者的「天使心家族認同卡」。王道銀行強調凡消費者持任一公益認同卡刷卡消費，除了可享國內外不限通路且無上限的0.8%現金回饋之外，王道銀行還將提撥每筆消費金額0.2%的回饋金，捐贈予該卡所屬的公益團體，而王道銀行也會持續擴展公益認同卡，最終目的希望在這平台上，消費者都能找到想要捐助的公益團體。



▲王道銀行即日起推出關懷受暴婦幼的「勵馨認同卡」、幫助身心障礙者及長者的「伊甸認同卡」及支持愛奇兒照顧者的「天使心家族認同卡」，共8款卡面選擇。（圖／資料照片）

駱怡君說，王道銀行長期致力於結合金融本業與公益，希望發揮金融中介者的力量，幫助社會上資源較匱乏的族群，因此持續擴展認同卡平台，讓消費者透過這個機制，僅需透過日常刷卡，就能無痛即時行善，幫助公益團體獲得長期穩定的資金，進而協助公益團體照顧更多需要幫助的人。





除了可以刷卡無痛捐款做公益之外，其實存款同樣也可助人。過去大家把錢存在銀行，只關心可以收到多少利息，卻不知銀行把這筆錢用去哪裡?一般來說，銀行會放款給企業或個人，但對於經濟弱勢族群來說，因本身信用條件可能沒有那麼好，向銀行借款並不那麼容易，甚至必須負擔較高的利息。但現在王道銀行推出「影響力專案」，不僅提供消費者優於市場平均的1年期年利率0.83%專案定儲，更透過「專款專用」的模式，將消費者的影響力存款只做為經濟弱勢族群優惠貸款的來源，提供免手續費且較低利率的貸款方案。





駱怡君說，影響力專案將存款的用途選擇權交回給消費者，期望攜手消費者用存款幫助經濟弱勢族群渡過困境，讓一樣的存款，發揮不一樣的影響力。