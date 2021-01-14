開除染疫醫師？柯文哲不認同楊志良 若罵完還是要鼓勵
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-14 14:48:53
新冠肺炎疫情下，北部傳出一名醫師染疫，前衛生署長楊志良表示，如果他是院長，會開除這名醫師，因為他沒有徹底落實標準作業程序。醫界出身的台北市長柯文哲今天(14)表示，「如果我是老師的話，罵完以後，還是會關心孩子說，你有沒有問題？」，他認為，罵完以後，還是要給予鼓勵，有別於楊志良的做法。
楊志良的說法引發不少第一線醫師的反彈，柯文哲認為，可以怪第一線人員，在穿脫手術衣服時，自我保護做得不夠好，「不過常常是這樣，我們自己在第一線作戰的人就知道，最好的外科醫生，不是手術死亡率零，只是比較低」、「如果我是老師的話，罵完以後，還是會關心孩子說，你有沒有問題？罵完以後，還是要給予鼓勵」。柯文哲指出，新冠肺炎疫情到現在，全世界醫護人員已經死亡超過 1 萬人，醫護人員在所有職業類別裡面，是一個風險很高的行業，所以他了解醫護人員在處理這種病患的心理與生理負擔。他也知道醫護人員打這種長期的仗，要隨時繃緊神經，很不容易。柯文哲表示，他今天早上已經跟衛生局長、總院人員開過防疫會議。他建議負責照顧確診案例的醫護人員們，如果是已婚，且一定要回家的，那就算了，但如果是未婚，應該鼓勵他們盡量去住單位為他們特別準備的特殊旅館，減少跟人群接觸，「因為我當年在台大醫院服務時，差不多在辦公室睡了快１個月，我不敢回家」。