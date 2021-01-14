大甲華龍國小遊具老舊 議員爭取新式遊樂設施
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-14 14:57:55
為了給學童更好更安全的新式遊戲體驗，台中市議員施志昌今(14)日邀集市政府教育局與大甲區華龍國小會勘，施志昌表示，華龍國小學童及家長希望能設置新式的遊戲空間，教育局承諾，會先從遊戲場D區開始設置鳥巢搖籃、森林闖關等設施，預計2月17日動工，預計5月完工，經費共兩百萬。其他ABC三區的遊具汰換施志昌會協助向國教署爭取，經費約90萬。
施志昌表示，華龍國小遊戲場4區的遊具至少都使用十年以上，且自衛福部公布新的遊具規範標準後，汰換已迫在眉睫，希望教育局能趁此機會，協助校方更換新式的遊具設施，讓學童不只有安全的環境，也能讓遊戲場更富趣味性與從遊樂中訓練自我身體感官。教育局表示，會先從遊戲區D區開始汰換，主要設置的內容有鳥巢搖籃、森林闖關等新式遊具，可以讓學童體驗彈跳、攀爬與平衡等，預計2月17日先從D區動工，預計五月完工，這部分經費共兩百萬元。
施志昌表示，另外ABC三區的遊具汰換經費約90萬元，他會再與立法院副院長蔡其昌國教署協助向國教署爭取
施志昌指出，除了兒童遊戲區外，操場老舊的問題也需要解決。日前立法院副院長蔡其昌與施志昌聯合向教育部國民及學前教育署與教育局爭取330萬，中央負擔七成，地方三成，目前已動工預計三月中完工。此外，由於華龍國小內一直以來都沒有司令台，校方希望於六十週年校慶之前能夠新建，經費約121萬。施志昌會再與蔡其昌副院長協助向國教署爭取，讓學童不管是遊戲、運動，或是校方舉辦大型活動，都能有適當且安全的空間及設施。