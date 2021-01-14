王怡仁弟39歲猝逝　王應傑哽咽：從沒想過愛子離我而去

國光客運副董事長王應傑兒子王怡中，去年12月心肌梗塞過世，年僅39歲，痛失愛子的王應傑今（14日）出席中視除夕節目《牛轉乾坤旺新春》，支持主持人好友白冰冰，王應傑喪親心情仍未平復，受訪哽咽說：「我今年79歲，我從沒想過最愛的兒子會離我而去，除了難過以後，藉這機會全民教育，自己保重自己身體。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲王怡仁和弟弟感情深厚。（圖／翻攝王怡仁臉書, 2018.08.16）×▲王怡仁和弟弟感情深厚。（圖／翻攝王怡仁臉書, 2018.08.16）王應傑沒想過白髮人送黑髮人，體悟到生命最珍貴，再怎麼悲傷都沒有用：「只能夠奉勸自己身體自己要顧，不要因為年紀輕就不關心自己身體，平常就要去保養檢查，心肌梗塞已經是世紀之病，最近你看，有20幾歲、30幾歲的（發作），不可思議。」王應傑也希望全民重視健康，新的一年要運動、提早癌症篩檢，有感而發道：「難過歸難過，但我想兒子走了，台灣2300萬人都是我的子弟兵，我愛這個土地更愛同胞，會多為這塊土地做事。」▲白冰冰與友人王應傑同台。（圖／白冰冰臉書）×▲白冰冰與友人王應傑同台。（圖／白冰冰臉書） 看不出書偉熱戀勇兔 楊銘威曝當年老婆懷孕「藏肚內幕」J.Sheon主持嘻哈選秀節目 考慮10分鐘就答應小甜甜3個月孕肚曝光 看到帥哥就止吐