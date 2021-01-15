批楊志良言論不當　賴清德：不該打擊防疫團隊士氣

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賴清德強調，防疫還沒有結束，任何人都不該發表不當言論，去打擊防疫團隊的士氣，如果一旦防疫成為破口，傷害的是每一個人。
賴清德說，台灣全體醫療人員在這一次武漢肺炎侵襲的時候，都堅定勇敢地站在第一線守護國人的健康，他們犧牲奉獻的精神一如戰時國軍敢赴戰場、保家衛國一樣，都應該贏得大家的尊敬。大家也應該要感謝醫療人員，也要感謝所有防疫的人員，都應該要支持他們。
賴清德指出，如果不是醫療人員跟防疫團隊犧牲奉獻，今天的歲月沒有辦法如此靜好，如果打擊醫療人員的士氣，一旦成為防疫破口，受到傷害的是全體國人，也會影響到國家安全。
賴清德表示，他也要勉勵第一線的醫療人員，守護國人健康是使命，即便有人不當的言論，也不要受到任何的影響，特別在此刻疫情還沒有結束，更需要醫療人員堅守崗位的時候，一定要再接再厲，不辜負國人的支持跟期待。
賴清德也說，另外他要呼籲國人，目前在世界各國、很多國家的疫情越來越嚴重，農曆年也要到了，很多國人也會返國，台商也會回來。在這種狀況之下，要嚴格遵守疫情指揮中心所有的規定，做好防疫措施，配合國家政府的政策，相信在大家團結合作之下，一定有辦法像過去一年來的防疫成果，一定可以越來越好。