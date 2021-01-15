台積電從625到601元 台股萬六曇花一現、航運綠光罩頂
記者許家禎/台北報導
2021-01-15 14:11:34
台北股市今（15）日開高走低，早盤在台積電帶領下，一度攻高到萬六，來到16041點，但只曇花一現，隨後指數節節敗退，中午12點過後來到盤下，終場跌90點，跌0.57%，收在15616點，成交金額爆巨量，來到4331億元。權值股台積電法說會後，早盤一度來到625元創天價，但終場僅漲9元，收601元，漲幅1.5%。而航運族群綠光罩頂，萬海、長榮、陽明都慘跌停。
台積電昨（14）日舉行線上法說會，第1季淡季不淡，預估今年首季，在高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫、以及智慧型手機的季節性影響較為和緩等因素，估單季營收介於127億美元到130億美元之間，約季增1.3%。資本支出預估將介於250億美元到280億美元之間，較先前外界預估的220億美元還要高出許多，令市場大為驚豔。消息一出，台積電以621元開出，沒多久飆到625元再創天價，而台積電概念股如京鼎、信紘科、帆宣、漢唐、家登早盤也漲8到6%之間。但上漲力道不足，台積電終場僅漲9元，收601元，漲幅1.5%。台積電概念股也無力，大多回到平盤附近甚至盤下，僅漢唐收漲3%。其他，聯發科、鴻海、盤中由紅翻黑，聯電同樣無力抵抗賣壓，終場跌2.3%，來到48.75元。至於群創、和碩相對強勁，分別漲1%多與3.2%。而偉詮電、通嘉、廣宇則強勢飆漲停價漲量增。至於航運族群受到價格將有所調整影響，幾乎全盤皆綠，包括萬海、長榮、陽明都慘跌停，四維航、志信也跌8到9%，華航跌3%。