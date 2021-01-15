時力新決策核心團隊出爐 三立委齊喊：團結備戰2022
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-15 16:52:12｜2021-01-15 16:53:07
時代力量第三屆決策委員選舉結果出爐，立委陳椒華、王婉諭、邱顯智分居前三名。他們都發文謝票，並將2022年地方選戰視為重要本屆決策委員關鍵任務。
時力指出，本次選舉投票人數829位，投票率45.93％。選出15位決策委員依得票數排列為：陳椒華、王婉諭、邱顯智、林于凱、陳薇仲、吳韋達、吳佩芸、白卿芬、張衞航、賴嘉倫、彭盛韶、簡智翔、連郁婷、廖子齊、陳孟秀；三位候補決策委員依得票數排列為：李兆立、林彥甫、曾威凱。候補順位第二位及第三位為同票（409票），選舉委員會於今（15）日上午進行抽籤，抽籤結果：候補第二順位為林彥甫，候補第三順位為曾威凱。第三屆決策委員任期自今（2021）年3月1日至2023年2月28日止。預計農曆春節前將推舉出創黨5年以來的第6任黨主席。
邱顯智表示，這一屆的決策委員，最重要的任務就是擦亮時代力量的招牌，召募更多志同道合的夥伴，爭取更多民眾的支持，團結備戰2022。
陳椒華表示，這次投票的黨員夥伴中有超過四分之三都將其中一票投給了我，承載著黨員的期許，我一定盡我所能，讓時代力量更加茁壯。時力的夥伴們在過去一段時間雖然面臨諸多挑戰，但仍站穩腳步，攜手度過動盪的2020年。2022年即將迎來的地方選舉，將是這屆決策委員的關鍵任務，對內應反映黨員意見、凝聚黨員共識、健全黨務運作，對外應為民發聲、深化議題討論、爭取民眾支持、廣納優秀人才，都是她持續努力的目標。王婉諭表示，2022 年地方選舉的嚴峻挑戰在即，團結、壯大是在浪潮中站穩腳步的基石。無論是選戰規畫抑或是黨內的組織再造，都是在決策會在未來兩年的任期內必須著手努力的重點。