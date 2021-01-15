時力新決策核心團隊出爐　三立委齊喊：團結備戰2022

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邱顯智表示，這一屆的決策委員，最重要的任務就是擦亮時代力量的招牌，召募更多志同道合的夥伴，爭取更多民眾的支持，團結備戰2022。

陳椒華表示，

2022 年地方選舉的嚴峻挑戰在即，團結、壯大是在浪潮中站穩腳步的基石。無論是選戰規畫抑或是黨內的組織再造，都是在決策會在未來兩年的任期內必須著手努力的重點。