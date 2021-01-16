南韓5人聚會禁令延長　2月起實施春節特別防疫

（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）為確實遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，韓國政府今天宣布既有社交距離規範及5人以上聚會禁令延長實施2週，並在2月1日至14日實施春節特別防疫。
韓聯社報導，國務總理丁世均今天上午在防疫會議中宣布以上防疫方針，首都圈第2.5階段、非首都圈第2階段社交距離規範，5人以上聚會禁令及店家晚間9時後限制營業的措施都將延長2週至31日。不過，針對受到業者抗議標準不一或措施過當的健身房、補習班、咖啡廳等防疫規範則將自18日起放寬，其中原遭強制停業的健身房、補習班、KTV等大眾設施，可在符合防疫規範下恢復營業。
咖啡廳取消原本全面禁止內用的規定，比照餐廳可提供內用服務至晚上9時；教會等宗教設施開放舉行週日禮拜，人數必須在座位數的10%以下。
同時，為減少春節連假期間人口大規模移動造成疫情擴散，當局也將2月1日至14日間訂為春節連假特別防疫期，考慮限制火車座位販售及取消高速公路免收費優惠。韓國至今累計7萬1820例確診，1236例病歿。據中央防疫對策本部通報，15日凌晨零時到今天凌晨零時間新增580例，已連續5天維持在500至600例間。（編輯：黃自強）1100116