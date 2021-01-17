海鮮怎麼買才內行？飯店大廚曝「這3招」：不怕被老闆坑
編輯中心/綜合報導
2021-01-17 00:00:00
許多人對海鮮情有獨鍾，剛好過年也快到了，家家戶戶的年夜飯通常也少不了海鮮料理，但是海鮮要怎麼買才能新鮮又便宜，不會被老闆坑呢？對此也有飯店大廚不藏私地曝光「這3招」，只要牢記這3招，以後買海鮮都不用害怕被坑！
根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享，在買海鮮食材的時候，如果不注意挑選，很可能被海產店的老闆坑，也因為只有內行人才知道怎麼買才對，因此也有常購買海鮮食材、對於海鮮品質好壞暸若指掌的飯店大廚分享，無論買什麼海鮮，牢記這3點，以後就再也不用害怕買海鮮上當受騙。第一，「不要買那些綑綁在一起、看起來非常漂亮整齊的海鮮」，因為很多海鮮，它雖然是在水中生長，但是在售賣的時候並沒有養在水裡去賣，而是直接綁起來了，比如說我們現在經常吃到的大閘蟹，還有大龍蝦。這些海鮮在售賣的時候都用很粗的繩子綁起來，雖然說一方面是為了害怕他們亂跑，可是更重要的原因就是這些繩子都會粗，而且很吸水，再去稱重的話就可以欺騙消費者了，把這些海鮮買回家之後，繩子拆掉，發現重量少了有一半。
第二，「買海鮮時，一定要用手注意擠一下」，對於那些貝類海鮮也通常比較適用，因為海鮮是生活在水中，所以它們體內的水分含量特別足，還有一些海鮮非常會吸水，我們在買的時候必須要用手去擠一下才可以，要不然這些海鮮吸飽了水之後看起來個頭很大，肉質很鮮嫩，可是買回家之後一烹飪就會急劇縮水，到時候不僅品質不好，我們吃起來肉質和口感也都會不好，而且相當於花了大價錢買了一堆水回家。第三，「最好不要買冷凍海鮮」，我們都知道新鮮的海鮮才是更有營養、更加美味。但是現在水產市場上有很多都是冷凍海鮮，他們可能凍得不明顯，但是會用到冰塊去保存，一般新鮮的海鮮都會放在水中去保存，如果用到冰塊的話，這些海鮮證明已經死掉了，放冰塊也是為了不讓他們腐敗，已經死了的海鮮身體內可能會產生一些毒素，我們吃了對身體健康很有影響，因此我們去買海鮮的時候，盡可能買新鮮的，不要買那些冰凍的，也不要買那些用冰塊去保鮮的海鮮。（編輯：郭佩蓉）