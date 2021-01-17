海鮮怎麼買才內行？飯店大廚曝「這3招」：不怕被老闆坑

許多人對海鮮情有獨鍾，剛好過年也快到了，家家戶戶的年夜飯通常也少不了海鮮料理，但是海鮮要怎麼買才能新鮮又便宜，不會被老闆坑呢？對此也有飯店大廚不藏私地曝光「這3招」，只要牢記這3招，以後買海鮮都不用害怕被坑！

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根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享，在買海鮮食材的時候，如果不注意挑選，很可能被海產店的老闆坑，也因為只有內行人才知道怎麼買才對，因此也有常購買海鮮食材、對於海鮮品質好壞暸若指掌的飯店大廚分享，無論買什麼海鮮，牢記這3點，以後就再也不用害怕買海鮮上當受騙。