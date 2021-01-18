曹西平爆料「錄影亂象」　親吐演藝之路辛酸

資深藝人曹西平今（18）日一早突然在臉書上爆氣，透露近日錄製除夕特別節目時，現場有許多藝人在裝忙、耍大牌，且錄影時間長達24小時，坦言見到藝人們如此難搞，讓他忍不住替工作人員抱屈，也表示藝人們應抱持著敬業的態度，才能被人尊重。

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曹西平表示許多藝人未準時參加錄影，「看到每個藝人來，我就問為什麼遲到，經紀人回答我塞車，台北有哪天不塞車？遲到可以回這樣子的理由嗎」，直言不敢相信能用這種理由來推卸責任，還爆料因為有人臨時有事而無法前來練舞，嚴重影響整個排練行程，「如果這麼忙的話，真的就不要答應要來錄影，你去忙你的，舞蹈老師很難排」。眼見脫序的錄影、不認真看待彩排的藝人，曹西平坦言真的很不習慣、很不舒服，怒批：「不懂這是什麼樣子的工作態度，不懂演藝圈怎麼會是這樣子，遲到理由一大堆，一句抱歉有很難嗎？」

沒多久後，曹西平再次發文，透露演藝之路的辛酸，坦言以前入行難、成名容易，現在是入行簡單、成名很難，「大家進入演藝圈以為就可以賺到錢，以為就可以做一輩子，沒有想到演藝圈這麼殘酷、現實，當你不行的時候人家不要就是不要了」，儘管環境與以往相距甚遠，曹西平認為需要轉變的是自己的心態，「競爭者很多，製作單位也有很多可以選擇的藝人，不用怕，把自己充實好、多點才藝就不怕沒有機會」。





曹西平直言如果沒有敬業、樂業的態度，千萬不要踏入演藝圈，「不要抱怨老天爺沒有給你機會，是你自己在你的行業裡面盡了多少力，你對你的行業是用怎樣的態度在面對，絕對沒有不勞而獲這件事情」，表示唯有敬業，才可以被人賞識、尊重。（編輯：侯家瑜）

▲曹西平發文怒批藝人耍大牌。（圖／曹西平臉書）