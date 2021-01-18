唐綺陽點出本周狀況多　呼籲「半點都不能僥倖」

「國師」唐綺陽在占星界相當有名，無論是星座運勢分析、談話性直播等，總能吸引許多觀眾點閱。唐綺陽昨（17）日提醒大家最近必須多留心，注意交通工具、交通狀況，以及3C產品的「摔落、故障、資料遺失」，必須趕緊保護好、備份好，以免遺憾發生。

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唐綺陽透露20日將有狀況發生，半點都不能僥倖，「太陽進水瓶，又是節氣（太陽交接），又是氣流混亂（寒流果然又要來），大家出入務必注意氣溫，注意保重身體」，此外，她也透露本周大家都能見識到，會講話跟不會講話、懂社群跟不懂社群的差別有多大，提醒「話沒說好，case直接黃掉」，且2種人會直接拉開差距，面臨不同的命運，「會成功跟失敗，受歡迎跟令人討厭」。

由於本周水星也開始停滯，唐綺陽表示這意味著溝通會出現問題，「一種『自己話忽然說不清楚，也聽不太懂別人說啥』的烏龍狀況」，呼籲大家再遇此狀況不要著急，多問2句，耐心說明即可，盼大家都收到正確訊息，減少誤會。





此外，對於科技產業興衰、社群媒體演變、議論公眾議題、政治人物說法等，唐綺陽表示大家都有自己的一套見解，也有同溫層效應，各擁一片天，所以提醒各位網紅，網路勢力興起已壓不住，要開始展現威力，「老高講尼采，尼采的書馬上衝上排行榜，社群效應馬上讓實體世界看傻眼，有為者亦若是，大家衝啊」！（編輯：侯家瑜）

▲唐綺陽臉書全文。（圖／唐綺陽臉書）