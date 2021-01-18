夏語心不滿租金被調漲　怒批房東「不通人情」

35歲的夏語心從《大學生了沒》出道，小巧、甜美的臉蛋令人稱羨，平時透過跳舞維持緊實的身材，精湛的舞藝讓她人氣居高不下。近來受到2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，許多人的工作、經濟收入遇到瓶頸，貼心的房東也會透過降租來減輕房客壓力，不過夏語心的房租反被調漲，讓她氣得在臉書上爆氣。

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夏語心昨（17）日發文大罵：「我要拆了他家……認真的！」透露自己的房東不通人情，讓她一個月必須多繳2500元，「疫情不降租就算了，還一口氣漲了2500元，然後還要補足2個月押金，差價5000元，不是啊，阿捏奇檬子很差」，直言要拆掉房東的家，儘管文末表示自己只是說說，但字裡行間仍能看出夏語心為了此事相當氣憤。

貼文曝光後掀起熱議：「我這邊的業主都降租金」、「換個角度想，是房東看得起妳有身價，經濟無虞」、「很多為了錢的屋主都不會共體時艱」，也有許多網友建議夏語心直接搬家：「自己買一間，做房子的主人」、「可以看看附近的行情是不是這樣，如果亂調漲，建議還是越早離開越好，妳不吭聲，很容易被當軟柿子」，不過也有人跳出來替房東說話，認為現在因為疫情、寒流等關係，許多生活用品也跟著飆漲，才會選擇調整房租。（編輯：侯家瑜）

▲夏語心臉書全文。（圖／夏語心臉書）