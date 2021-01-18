銀行「搶匪」跳上櫃台　女行員驚聲尖叫

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模擬演練狀況為歹徒利用防疫期間戴口罩無法辨識人臉的機會，於銀行即將結束營業關門之際進入銀行，對空鳴槍控制現場民眾及行員後，行員因槍械威逼下配合交付現鈔，鄰座行員趁機按下警報按鈕，機警保全於歹徒逃逸之際，以手機蒐證搶匪同夥機車之車號。警一分局勤務指揮中心獲報後，派遣線上警力第一時間到達現場瞭解狀況及歹徒特徵後，立即啟動攔截圍捕，巡邏員警聽呼無線電通報，就地實施路檢攔截，隨後便發現歹徒蹤跡，連同支援警網合力制伏歹徒。
由於防搶演練過程情節逼真自然，身處第一線櫃檯的銀行行員陳小姐說：「第一次遇到這麼真實的防搶演練，被搶匪衝進來跳上櫃檯的那一刻緊張氣氛，讓我忍不住尖叫，好險這只是演練！」當歹徒背著現鈔的背包衝出銀行還對空鳴槍的瞬間，李姓市民當時正在一旁說道:「一分局的員警很用心，我在銀行對面吃芋圓聽到吵雜聲跟一陣混亂，真的以為是搶案，要不是一旁員警提醒有攝影機，我真的以為台中發生大事件了！」
分局長孫太康表示本次演練以微電影方式錄製，將過程製成防搶演練示範教材提供轄內各金融機構觀摩以加強危機管理訓練，特別感謝三信商業銀行全體同仁支持，通力合作完成模擬演練，再度展現警民合作無間，共同打擊犯罪的決心。警方提醒若民眾前往機融機構發現有可疑人、車徘徊，應即通報警方到場處理；如有提領大量現鈔，可撥打110請申請護鈔，年節前後警方除規劃警力於各金融機構擔負守望工作外，也將持續於人潮聚集場合宣導防竊、防搶、防詐騙等觀念，積極防範強盜、搶奪案件。