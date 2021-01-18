羅智強：陳柏惟與王浩宇2.0版本　

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羅智強則說，陳柏惟和王浩宇有87%像，陳柏惟是王浩宇的2.0版本，很高興割萊委的行動，台中也開始有人響應。羅智強在全台街頭演講已283場，從台北騎腳踏車要到屏東，沿路聽到很多人說，民進黨野蠻將萊豬放進台灣，引發憤怒和不滿，但民進黨不當一回事，只好透過反萊豬公投和割萊委罷免，這是將萊豬踢出台灣二個重要路徑，相輔相成。
羅廷瑋則表示，深知罷免非常困難，不可能一帆風順，但萊委漠視地方基層反對萊豬的民意，當然要接受民意的檢驗，罷免的過程更能警惕民意代表，人民是有權收回你的職務，民意代表不要變成只知黨意、沒有民意。
羅廷瑋說「時代力量、民眾黨跟國民黨，甚至包括民進黨的王世堅，都支持罷免王浩宇，但彼此之間的政治立場卻有很大的差異，罷免陳柏惟也可以是如此。
羅廷瑋也向獨派朋友喊話：「要讓陳柏惟這樣的人，來代表台獨運動嗎？」羅廷瑋說，雖然自己與獨派理念不同，但獨派有許多人士值得尊敬。「至於陳柏惟這樣整天講幹話，「打手槍打到住院」、「要設內交部」，根本沒有資格代表台獨運動」。羅廷瑋建議獨派放生陳柏惟，才不會讓民主前輩蒙羞。
另外，羅智強為反萊豬騎自行車全台走透透，今上午11點來到清水紫雲巖，有民眾當場送上二十份反萊豬連署書，表達反萊豬、要公投的訴求；前議長張清堂及現任議長張清照也鼓勵他走完全程，一起為反萊豬、顧食安而努力。