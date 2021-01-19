安心亞《紅白》開唱沒準備！放話服裝超性感
記者羅凌筠/綜合報導
2021-01-19 08:00:00
安心亞、9m88、艾薇將於23日登上小巨蛋，在台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》開唱，安心亞興奮表示這次的表演服裝一定依然性感，要讓觀眾看得開心，同時也精心設計一段特別的舞蹈，絕對會讓大家看了驚呼：「哇！好特別唷！」
時隔多年回歸《紅白》舞台，安心亞表示心情非常開心，因為又可以在過年期間表演給大家看，她也透露：「這次表演『沒有準備』，因為早就把該做的都準備好，體能鍛練好，所有的狀態早就都準備好了，期待趕快登台演出！」除了興奮的心情，安心亞也風趣呼籲觀眾：「收看表演時，一定要保持專注，食物都要擺好在電視機前面，因為這個表演太精采了，不可以分心！」對於新年的期許，安心亞則說：「今年希望可以演到一個有挑戰性的劇本及角色，同時也在等待一個好的時機辦演唱會和粉絲音樂交流。」擅長靈魂樂的9m88是首次在《紅白》登台演出，9m88表示很開心可以在觀眾圍爐的時候帶來一些娛樂，在11月剛完成巡迴的9m88也期許下次可以用新專輯和大家再次見面。十分期待登上小巨蛋舞台的艾薇，感恩一路以來給予幫助的人，可以在小巨蛋登上《紅白》舞台，真的覺得很幸福，艾薇也笑著說：「我甚至已經開始想像未來開個人演唱會的樣子了！」為了這次的演出，艾薇和舞者老師進行了多次的排練，也表示會有很多不一樣的聲線表現，希望可以呈現不一樣的自己給大家看，預計4月將發行新專輯，盼粉絲多多支持。