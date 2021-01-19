部立桃園醫院曝光！台大醫淚揭「民眾反應」：台灣怎不好
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 13:05:56
北部某醫院爆發群聚感染事件，本來中央流行疫情指揮中心並不願意公布該間醫院正式名稱，但於昨（18）日記者會上，指揮官陳時中不慎開口說出該醫院為「衛生福利部桃園醫院」，隨後經記者提醒，表示確認正是該醫院爆發群聚感染。對此，台大醫院婦產科醫師施景中也分享了該院附近民眾的反應，讓他感動大讚「你說，這樣的民氣、互相扶助的同袍之情，台灣怎麼會不好？」
衛生福利部桃園醫院近期爆發群聚感染，而指揮中心多稱其為「北部某醫院」，但指揮官陳時中於18日在記者會回應記者提問時，意外說出該醫院即為「衛生福利部桃園醫院」。陳時中隨後坦言，是因天天接觸該院的案例，才不小心說出來，自己也沒意識到，也沒有選擇想於這時公布，但該院名稱外界確實多數都知道，希望名字曝光後，能讓各界知曉整體狀況也好。對此，施景中也於昨日在個人臉書上發文，表示陳時中18日在記者會上雖然不小心說溜嘴，才讓衛生福利部桃園醫院名字曝光，但其實在好幾天前，訊息就已經流傳出去。
他也憶起2003年時，和平醫院附近居民拉布條抗爭，反對政府將和平醫院設為SARS專責醫院，衛生署將某醫院疑似染SARS的三名病患轉送到C醫院，遭市長、議長、市議員以及該院週遭七個里的里長，率眾以車輛、肉身阻擋在C醫院急診室前的通道上，要求病患原車北返。
如今到了2021年，施景中就透露，這幾天看到民眾的愛心湧入該間醫院，「在這醫院的臉書專頁中，看到附近民眾寄送雞排、飲料各式點心，來安慰這些醫療人員。」就連醫療人員住的集中檢疫所，因準備不及碰上大寒流，鄰近的醫院也立馬贈送現今難求的暖暖包兩大箱給同袍。這樣難得可貴的情景，也讓施景中感動大讚「你說，這樣的民氣、互相扶助的同袍之情，台灣怎麼會不好？」
貼文一曝光，至今已有超過1.6萬人按讚，不少網友也紛紛在留言區加油打氣，「謝謝身處第一線的醫護人員！」「台灣加油！感謝在前線的每一位醫護人員」、「希望部桃，可以快快挺過這次危機」、「桃園醫院的事不是單一，是我們共同的事件，一起守護這美麗的土地」、「共體時艱！政府、民眾、醫護團隊大家一起加油！」（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。