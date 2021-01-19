高雄狠男隨機性侵虐殺女教師 更三審再判死刑
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-19 16:12:53
高雄一名劉姓犯嫌在7年前因為與同居女友分手，同年12月3日酒後意圖挽回未果，竟隨機在左營區持鐵鎚虐殺並性侵一名退休女教師，高雄高分院今（19）日上午更三審認為劉嫌犯行屬「情節最重大之罪」，今日宣判再度判處劉嫌死刑，褫奪公權終身，可上訴。
判決文指出，103年11月間劉嫌和同居女友分手，同年12月3日上午十點多，劉嫌酒後騎著母親的車外出想要挽回女友未果，在哈囉市場見被害人買完菜準備開車離去時，劉嫌竟上前突持鐵鎚重擊被害人頭部，本想偷車開走的劉嫌見被害人甦醒，竟又以鐵鎚連續重擊被害人的頭部13次，性侵並搶走被害人皮包裡的2000塊，最後將被害人藏於車輛右後座的腳踏板上，並將車輛反鎖離開現場，警方在當天晚上將近八點時破窗，就發現被害人已不幸身亡。高雄高分院認為，劉姓被告的犯罪情節、所犯之不法及責任之嚴重程度，若僅處無期徒刑，顯然不足以評價被告兇惡犯罪之罪責而違背正義，被告以兇殘手法漠視生命，難有教化之合理期待，自有永久與世隔離之必要，該行為應屬「最嚴重的犯罪」（即「情節最重大之罪」），對被告量處死刑，以符罪責相當，另並依刑法第三十七條第一項之規定，宣告褫奪公權終身，可上訴。