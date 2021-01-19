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百位小朋友信義區追星　見《屁屁偵探》好激動

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-19 19:51:50

▲百位小朋友出席《屁屁偵探》首映會。（圖／双喜）
▲百位小朋友出席《屁屁偵探》首映會。（圖／双喜）
日本繪本改編的動畫電影《屁屁偵探》今（19日）在信義區舉辦首映會，香蕉哥哥（林掄元）、天竺鼠姐姐（張恆安）、「那對夫妻」Nico品筠&Kim京燁皆出席，吸引百位小朋友追星。藝人們透露，自己小孩都是「屁屁偵探」的粉絲，稱讚此作是闔家欣賞的最佳動畫。
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香蕉哥哥提到，自己一歲的寶貝兒子是屁屁偵探的粉絲，在家更會模擬屁屁偵探發出「噗」的聲音。天竺鼠姐姐則補充，原本以為只是簡單給小孩看的繪本，但裡面的題目卻考倒她，甚至在觀影時，還找不到線索，讓她超級苦惱。
網紅夫妻「Nico品筠&Kim京燁」帶上6歲女兒「妮妮」到場支援偶像屁屁偵探，提及為何一家三口會被圈粉，夫妻倆表示：「屁屁偵探風度翩翩又冷靜沉著！」更提到動畫因應兒童年齡，會讓小朋友一起參與辦案、找凶手，時不時出現互動遊戲，很適合全家大小一起看的兒童動畫。

擔任「台灣推理作家協會」理事長的張東君，剛好也是《屁屁偵探》全套作品的譯者，她看到屁屁偵探「放大」在大銀幕上，心裡有說不出的感動。《屁屁偵探》一次兩集連映《咖哩香料事件》、《瓢蟲遺蹟之謎》，1月21日在台上映。
▲▼那對夫妻（上）與香蕉哥哥（下圖右）、天竺鼠姐姐皆出席。（圖／双喜）
▲▼那對夫妻（上）與香蕉哥哥（下圖右）、天竺鼠姐姐出席首映會。（圖／双喜）
▲▼那對夫妻（上）與香蕉哥哥（下圖右）、天竺鼠姐姐皆出席。（圖／双喜）
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