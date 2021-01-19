高雄總預算還沒審完 陳其邁再赴議會爭取支持
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-19 19:37:03
高雄市議會今（19）日召開程序委員會，決定自1月21日至1月29日召開第7次臨時會，續審110年地方總預算案，市長陳其邁也在下午再赴議會，拜會議長曾麗燕、副議長陸淑美及議會三黨團總召，爭取支持總預算案，議長曾麗燕要求市府團隊「做好功課」接受議會監督，以加快審查速度
高雄市議會去年底市府總預算案未審完，今年1月5日雖加開10天的臨時會仍未審完，高雄市議會今日召開第16次程序委員會，由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美及議員朱信強、陳善慧、蔡武宏、黃香菽、劉德林、韓賜村、陳明澤等人與會，會中通過自1月21日起召開第7次臨時會，為期9天，續審地方總預算案及提案。由於新任警察局長黃明昭才剛上任，程序委員會也決定調整警察局預算審查順序，在工務部門預算審查完畢後再行審議，希望警察局長黃明昭把握時間充分瞭解警政預算及地方治安事宜，再來議會備詢。
高雄市長陳其邁今日下午則到議會爭取支持總預算順利完成審議，陳其邁強調，未來一定審慎執行運用每一筆預算，也會要求新任警察局黃明昭「努力做、傾聽民意」，盡快做好治安工作，陳其邁並表示非常肯定卸任局長劉柏良任內的表現，無論公開或私下都曾向中央表達，但中央另有人事考量。議長曾麗燕則指出，全體議員認真審查總預算案，並無杯葛預算情事，部分局處長面對議員預算詢問，應答情形不佳，沒有做好功課，為加快審查速度，希望陳市長督促市府團隊做好功課，備好相關預算資料，接受議員監督，而針對中央在半年內二度在議會開議期間異動警察局長，造成議會監督及審查預算的困擾，曾麗燕也希望陳其邁反映。